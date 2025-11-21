18+
21.11.2025, 08:21

Врач рассказал, какие популярные пластические процедуры на самом деле не помогают

Новости Мира 0 443

Ряд популярных методов в эстетической медицине часто преподносят как полноценную альтернативу хирургическим вмешательствам. Однако на практике их эффект зачастую ограничен, а обещания клиник больше основаны на маркетинге, чем на реальной эффективности. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и ринохирург Сергей Карпович, передает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Безоперационные подтяжки: эффект умеренный

Карпович отметил, что процедуры без хирургического вмешательства — подтяжка нитями, ультразвуком или радиочастотными технологиями — дают лишь ограниченный результат.

«Это плюс 15–20%, поддержка тонуса и качества кожи. Но если есть выраженный птоз, избыток кожи или требуется перераспределить объемы, без хирургической подтяжки не обойтись», — объяснил он.

Таким образом, полное омоложение или значительная коррекция лица без операции остаются недостижимыми.

Коррекция носа филлерами: временно и рискованно

Отдельное внимание хирург уделил «коррекции носа филлерами». Эти процедуры позволяют временно сгладить горбинку или асимметрию, но не решают проблемы с перегородкой и дыханием, а также требуют регулярного повторения каждые несколько месяцев.

Карпович предупреждает о рисках:

  • сосудистые осложнения;

  • некроз тканей;

  • усложнение последующей ринопластики.

«Продавать это как безопасную замену операции некорректно», — подчеркивает специалист.

Увеличение груди без разрезов: миф рекламы

Маркетинговые обещания «безоперационного увеличения груди» эксперт также назвал заблуждением. Любой имплант требует точного доступа для правильного размещения. Попытки минимизировать разрез ради привлекательного слогана могут привести к:

  • смещению импланта;

  • ограничению выбора формы;

  • повышению риска осложнений.

Карпович напоминает, что классические доступы дают аккуратные, малозаметные рубцы, и гнаться за полным их отсутствием ценой результата — неправильный путь.

Липосакция без реабилитации: опасные обещания

Обещания вернуться к привычной активности сразу после липосакции хирург считает вводящими в заблуждение. Даже при современных лазерных или ультразвуковых методах организм требует восстановления:

  • возможны отёки;

  • необходимо носить компрессионное белье.

«Обещания вернуться к обычной активности на следующий день вводят людей в заблуждение», — отметил эксперт.

Омоложение стволовыми клетками: осторожность и проверка

Говоря о новых методах омоложения, например, с применением стволовых клеток, Карпович подчеркнул, что многие из них либо недостаточно изучены, либо маскируют уже известные техники — плазмотерапию, липофилинг или филлеры под новым брендом.

«Пока методики не прошли полный цикл клинических исследований, относиться к ним как к гарантированному прорыву рано», — резюмировал хирург.

Он призывает пациентов ориентироваться на доказанную эффективность и безопасность процедур, а не на рекламные формулировки.

