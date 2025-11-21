Врач рассказал, какие популярные пластические процедуры на самом деле не помогают

Ряд популярных методов в эстетической медицине часто преподносят как полноценную альтернативу хирургическим вмешательствам. Однако на практике их эффект зачастую ограничен, а обещания клиник больше основаны на маркетинге, чем на реальной эффективности. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал пластический хирург и ринохирург Сергей Карпович, передает Lada.kz.
Карпович отметил, что процедуры без хирургического вмешательства — подтяжка нитями, ультразвуком или радиочастотными технологиями — дают лишь ограниченный результат.
«Это плюс 15–20%, поддержка тонуса и качества кожи. Но если есть выраженный птоз, избыток кожи или требуется перераспределить объемы, без хирургической подтяжки не обойтись», — объяснил он.
Таким образом, полное омоложение или значительная коррекция лица без операции остаются недостижимыми.
Отдельное внимание хирург уделил «коррекции носа филлерами». Эти процедуры позволяют временно сгладить горбинку или асимметрию, но не решают проблемы с перегородкой и дыханием, а также требуют регулярного повторения каждые несколько месяцев.
Карпович предупреждает о рисках:
сосудистые осложнения;
некроз тканей;
усложнение последующей ринопластики.
«Продавать это как безопасную замену операции некорректно», — подчеркивает специалист.
Маркетинговые обещания «безоперационного увеличения груди» эксперт также назвал заблуждением. Любой имплант требует точного доступа для правильного размещения. Попытки минимизировать разрез ради привлекательного слогана могут привести к:
смещению импланта;
ограничению выбора формы;
повышению риска осложнений.
Карпович напоминает, что классические доступы дают аккуратные, малозаметные рубцы, и гнаться за полным их отсутствием ценой результата — неправильный путь.
Обещания вернуться к привычной активности сразу после липосакции хирург считает вводящими в заблуждение. Даже при современных лазерных или ультразвуковых методах организм требует восстановления:
возможны отёки;
необходимо носить компрессионное белье.
«Обещания вернуться к обычной активности на следующий день вводят людей в заблуждение», — отметил эксперт.
Говоря о новых методах омоложения, например, с применением стволовых клеток, Карпович подчеркнул, что многие из них либо недостаточно изучены, либо маскируют уже известные техники — плазмотерапию, липофилинг или филлеры под новым брендом.
«Пока методики не прошли полный цикл клинических исследований, относиться к ним как к гарантированному прорыву рано», — резюмировал хирург.
Он призывает пациентов ориентироваться на доказанную эффективность и безопасность процедур, а не на рекламные формулировки.
Комментарии0 комментарий(ев)