Хмельницкая обнародовала редкое фото с дочерьми от Кеосаяна

Актриса Алена Хмельницкая поделилась с подписчиками Instagram редким снимком с детьми от режиссера Тиграна Кеосаяна. На фотографии, опубликованной в аккаунте звезды, запечатлены её дочери Александра и Ксения. Под фото артистка написала лаконично, но эмоционально: «Самое главное», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vk.com

Брак с Кеосаяном и развод

Алена Хмельницкая вышла замуж за Тиграна Кеосаяна в 1993 году. В 2014 году супруги официально развелись. По словам актрисы, их отношения подходили к естественному завершению, поэтому расставание стало наиболее правильным решением для обеих сторон.

Радость бабушки: внук Гаспар

В 2024 году стало известно, что Хмельницкая впервые стала бабушкой. У её старшей дочери родился сын, которого назвали Гаспар. Актриса признавалась, что появление внука подарило ей прилив энергии и вдохновения. Хмельницкая старается проводить с ним как можно больше времени, отмечая, что мальчик принес счастье всей семье.

Творчество и приоритеты дочерей

Старшая дочь актрисы временно сосредоточилась на семье и приостановила публичные выступления, но продолжает заниматься написанием песен. Младшая дочь, Ксения, находится в переходном возрасте и проявляет характерное для подростков бунтарство. Алена отмечает, что иногда бывает сложно наладить контакт с дочерью, однако она уважает её индивидуальность. Ксения увлечена рисованием и, возможно, планирует связать это хобби с будущей профессией.