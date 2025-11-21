Названы лучшие игры 2025 года: Clair Obscur триумфирует на Golden Joystick Awards

Организаторы престижной игровой премии Golden Joystick Awards 2025 подвели итоги года, отметив как крупные студии, так и инди-проекты. Главным героем церемонии стала RPG Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive , которая получила семь наград, включая ключевую — «Ультимативная игра года», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Sandfall Interactive

Sandfall Interactive признана студией года

Студия Sandfall Interactive не только представила главный хит года, но и была названа студией года. Особое внимание жюри привлекли актерские работы:

Дженнифер Инглиш — роль Маэль

Бен Старр — роль Версо

Они получили награды за выдающееся исполнение ролей в Clair Obscur.

Победители в категориях ПК и консоль

Лучшие игры на ПК : Hollow Knight: Silksong одержала победу сразу в двух категориях — «Лучшая игра года на ПК» и «Лучшая инди-игра, изданная самостоятельно».

Лучший консольный релиз: Ghost of Yotei от Sucker Punch, которая также была отмечена за лучший аудиодизайн.

Ремейки и ремастеры

В категории ремейков и ремастеров победу одержала обновлённая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion, подтвердившая актуальность классики среди современных игроков.

Признанные проекты и специальные награды

Организаторы также отметили проекты в дополнительных категориях:

Лучшая многопользовательская игра — Peak

Лучшая игра в раннем доступе — R.E.P.O.

Лучшая инди-игра — Blue Prince

Игра, в которую продолжают играть (ПК и консоли) — Minecraft

Выбор критиков — Donkey Kong Bananza

Самая ожидаемая игра

Отдельно была названа Grand Theft Auto VI, признанная самой ожидаемой игрой 2025 года, вызывающей интерес миллионов геймеров по всему миру.