Названы лучшие игры 2025 года: Clair Obscur триумфирует на Golden Joystick Awards

Организаторы престижной игровой премии Golden Joystick Awards 2025 подвели итоги года, отметив как крупные студии, так и инди-проекты. Главным героем церемонии стала RPG Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive, которая получила семь наград, включая ключевую — «Ультимативная игра года», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Студия Sandfall Interactive не только представила главный хит года, но и была названа студией года. Особое внимание жюри привлекли актерские работы:
Дженнифер Инглиш — роль Маэль
Бен Старр — роль Версо
Они получили награды за выдающееся исполнение ролей в Clair Obscur.
Лучшие игры на ПК: Hollow Knight: Silksong одержала победу сразу в двух категориях — «Лучшая игра года на ПК» и «Лучшая инди-игра, изданная самостоятельно».
Лучший консольный релиз: Ghost of Yotei от Sucker Punch, которая также была отмечена за лучший аудиодизайн.
В категории ремейков и ремастеров победу одержала обновлённая версия The Elder Scrolls IV: Oblivion, подтвердившая актуальность классики среди современных игроков.
Организаторы также отметили проекты в дополнительных категориях:
Лучшая многопользовательская игра — Peak
Лучшая игра в раннем доступе — R.E.P.O.
Лучшая инди-игра — Blue Prince
Игра, в которую продолжают играть (ПК и консоли) — Minecraft
Выбор критиков — Donkey Kong Bananza
Отдельно была названа Grand Theft Auto VI, признанная самой ожидаемой игрой 2025 года, вызывающей интерес миллионов геймеров по всему миру.
