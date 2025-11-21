Названа "Мисс Вселенная-2025"

Стало известно, кто стал «Мисс Вселенная-2025». Главный титул достался 25-летней Фатиме Босх из Мексики. Она занимается проектами в сфере устойчивой моды, помогает детям с онкологическими заболеваниями и участвует в проектах в поддержку мигрантов и охраны природы , сообщает Lada.kz со ссылкой на starhit.ru.

Фатима Бош

Призовые места: Венесуэла и ЮАР в числе лидеров

Почётное второе место на конкурсе досталось Стефани Гутьеррес из Венесуэлы. Тройку лучших замкнула представительница ЮАР, а корону победительнице вручила Деми-Ли Нель-Питерс, выигравшая конкурс в 2017 году в США.

Кто вошёл в топ-5

Финальная пятёрка распределилась так:

1-я вице-мисс — Правинар Сингх (Таиланд);

2-я вице-мисс — Стефани Абасали (Венесуэла);

3-я вице-мисс — Ахтиса Манало (Филиппины);

4-я вице-мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар).

Отбор претенденток и этапы конкурса

Сначала жюри объявило всех участниц, после чего отобрало 20 наиболее отличившихся конкурсанток. Финальная тройка включала представительниц Филиппин, Венесуэлы и ЮАР.

Во время мероприятия публике были показаны видеоролики с промежуточных этапов конкурса, включая дефиле в купальниках и вечерних нарядах. Каждой финалистке был задан заключительный вопрос, ответы на который оказали влияние на решение судей.

История и престиж конкурса «Мисс Вселенная»

Международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проводится ежегодно с 1952 года и считается одним из самых престижных наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

В 2017 году 66-й конкурс состоялся в США. Тайланд принимал мероприятие дважды — в 1992 и 2005 годах, а победы тайских участниц на конкурсе были зафиксированы в 1965 и 1988 годах.