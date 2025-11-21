18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 11:48

Почему Новый год-2026 нельзя встречать в синем

Новости Мира 0 455

Если вы уже выбираете наряд для новогодней ночи, синие платья и костюмы лучше оставить в стороне. По мнению астрологов, в 2026 году этот цвет может стать энергетическим препятствием для удачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь

Согласно восточному календарю, наступающий год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Этот символ ассоциируется с пламенем, стремительностью, внутренней силой и активностью.

Синий цвет, напротив, считается антагонистом огня. Он способен «гасить» его энергию, поэтому одежда в холодных оттенках может создавать конфликт с символом года.

Какие цвета могут «заглушить» удачу

Астрологи предупреждают:

  • Синий

  • Голубой

  • Серый

  • Белый

Эти холодные оттенки могут мешать притоку удачи, особенно в первые часы нового года.

Китайская метафизика и фэншуй объясняют это взаимодействием стихий: синий относится к Воде, а Вода подавляет Огонь. Поддерживать энергетику Огненной Лошади помогают теплые насыщенные оттенки:

  • Красный

  • Терракотовый

  • Оранжевый

  • Золотой

Почему цвет одежды важен

Влияние цвета на настроение и события подтверждают не только астрологи, но и психологи. Синий может:

  • Вызывать отстраненность

  • Замедлять реакцию

  • Способствовать подавленности

В новогоднюю ночь, когда важно быть активным и энергичным, холодные цвета могут создавать нежелательный фон.

Нейтральные и безопасные альтернативы

Если хочется отказаться от ярко огненных оттенков, стилисты и астрологи рекомендуют:

  • Ванильный

  • Оливковый

  • Теплый беж

Эти цвета гармонично сочетаются с энергией Огненной Лошади и не подавляют её импульс, при этом остаются стильными и универсальными.

Синий цвет в компании и обществе

Выбирая синий наряд, будьте готовы к ощущению «не того настроения» и визуальной отстраненности на фоне гостей в теплых оттенках. Цвет влияет на восприятие другими и может изменить впечатление о вас в обществе.

Не мистика, а культурный код

Астрологи подчеркивают: речь не о суеверии, а о символическом коде. Цвет одежды — инструмент для настроя на волну года. В 2026-м синяя волна точно не в тренде.

Многие дизайнеры уже отказались от холодных палитр в новогодних коллекциях. Это связано не с маркетингом, а с массовым запросом на образы, которые «энергетически правильны».

