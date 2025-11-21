Прогноз жуткий. Даже дьявольский: Что будет с миром в 2026 году?

Британский журнал The Economist представил новую обложку, пытаясь заглянуть в будущее и предсказать главные мировые события 2026 года. Центральным элементом композиции стал футбольный мяч , символизирующий чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом 2026 года в США, Бразилии и Мексике. Вместе с тем, мяч одновременно выступает как глобус , на котором размещены символы политических, экономических и военных процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.

Обложка © The Economist / Andrew Rae

Экономическая война на торговых путях

Главным сюжетом обложки стала экономическая война, символизируемая скрещенными мечами на фоне графика. Один из мечей напоминает абордажную саблю, а контейнеровоз с пушками рядом намекает на военные конфликты на торговых маршрутах.

Стороны противостояния — с одной стороны Дональд Трамп и Нарендра Моди, с другой — Си Цзиньпин, Владимир Путин и, возможно, Лула да Силва. По мнению эксперта, доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, экономическая война неизбежна, но надеяться на союз США с Индией не стоит: Нью-Дели продолжает дистанцироваться от жёстких схем против Китая.

250-летие США: торжество в раздрае

На обложке также изображён большой торт с цифрами «250», символизирующий 250-летие образования США. Горящие цифры намекают на внутренние конфликты страны. Предполагается, что противостояние между ультралевыми демократами-социалистами и правыми трампистами-изоляционистами может перерасти в гражданский конфликт.

Над тортом вырастают ракеты и кулак в наручниках. Наручники на символическом кулаке интерпретируются как сокращение свободы внутри США, а ракеты могут отражать милитаризацию внешней политики и возможные переговоры по стратегическим вооружениям с Россией.

США на грани нескольких войн

Обложка также отражает активную внешнюю политику США в 2026 году:

Венесуэла — операция «Южное копьё» под предлогом борьбы с наркокартелями.

Иран — возможный конфликт из-за ядерной программы.

Нигерия — угрозы вторжения якобы для защиты христиан.

Россия — риск вовлечения США через союзников Европа и Украина.

Таким образом, изображение подчеркивает множество фронтов потенциальных конфликтов, на которые будут вынуждены реагировать Штаты.

Европа на обочине мировой политики

На обложке Европы практически нет — возможно, её символизирует девушка в красном костюме за Нарендрой Моди. Эксперт отмечает, что Европа сама отстранилась от глобальных процессов из-за рискованной политики Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Это лишает европейские страны места за столами, где формируются новые контуры мировой безопасности и экономики.

Зеленский и его изоляция

Президент Украины Владимир Зеленский изображён на краю обложки с биноклем, наблюдающим за мировыми событиями. Это символизирует его изоляцию на мировой арене к 2026 году, ещё до начала крупных коррупционных скандалов на Украине. Эксперт считает, что лидер зарекомендовал себя как недоговороспособный политик, отказывающийся играть по правилам «взрослых» стран.

Символы оружия, медицины и технологий

Фон обложки заполнен мелкими элементами, которые отражают ключевые тенденции 2026 года:

Оружие — танки, ракеты, подлодки, ПТРК, символизирующее нестабильность.

Медицина — лекарства, ожидается рост потребления в новом году.

Технологии — различные новинки, подчеркивающие непрерывный прогресс человечества.

Итог

Обложка The Economist 2026 года — это сложный политический и экономический калейдоскоп, где спорт, войны, экономика и технологии переплетены, чтобы показать непредсказуемость будущего и глобальные риски. Анализ Геворга Мирзаяна указывает на то, что, несмотря на условную фантастичность, многие элементы могут отражать реальные геополитические и социальные тенденции ближайшего года.