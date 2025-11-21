Прогноз жуткий. Даже дьявольский: Что будет с миром в 2026 году?

Британский журнал The Economist представил новую обложку, пытаясь заглянуть в будущее и предсказать главные мировые события 2026 года. Центральным элементом композиции стал футбольный мяч, символизирующий чемпионат мира по футболу, который пройдёт летом 2026 года в США, Бразилии и Мексике. Вместе с тем, мяч одновременно выступает как глобус, на котором размещены символы политических, экономических и военных процессов, сообщает Lada.kz со ссылкой на life.ru.
Главным сюжетом обложки стала экономическая война, символизируемая скрещенными мечами на фоне графика. Один из мечей напоминает абордажную саблю, а контейнеровоз с пушками рядом намекает на военные конфликты на торговых маршрутах.
Стороны противостояния — с одной стороны Дональд Трамп и Нарендра Моди, с другой — Си Цзиньпин, Владимир Путин и, возможно, Лула да Силва. По мнению эксперта, доцента Финансового университета Геворга Мирзаяна, экономическая война неизбежна, но надеяться на союз США с Индией не стоит: Нью-Дели продолжает дистанцироваться от жёстких схем против Китая.
На обложке также изображён большой торт с цифрами «250», символизирующий 250-летие образования США. Горящие цифры намекают на внутренние конфликты страны. Предполагается, что противостояние между ультралевыми демократами-социалистами и правыми трампистами-изоляционистами может перерасти в гражданский конфликт.
Над тортом вырастают ракеты и кулак в наручниках. Наручники на символическом кулаке интерпретируются как сокращение свободы внутри США, а ракеты могут отражать милитаризацию внешней политики и возможные переговоры по стратегическим вооружениям с Россией.
Обложка также отражает активную внешнюю политику США в 2026 году:
Венесуэла — операция «Южное копьё» под предлогом борьбы с наркокартелями.
Иран — возможный конфликт из-за ядерной программы.
Нигерия — угрозы вторжения якобы для защиты христиан.
Россия — риск вовлечения США через союзников Европа и Украина.
Таким образом, изображение подчеркивает множество фронтов потенциальных конфликтов, на которые будут вынуждены реагировать Штаты.
На обложке Европы практически нет — возможно, её символизирует девушка в красном костюме за Нарендрой Моди. Эксперт отмечает, что Европа сама отстранилась от глобальных процессов из-за рискованной политики Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Это лишает европейские страны места за столами, где формируются новые контуры мировой безопасности и экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский изображён на краю обложки с биноклем, наблюдающим за мировыми событиями. Это символизирует его изоляцию на мировой арене к 2026 году, ещё до начала крупных коррупционных скандалов на Украине. Эксперт считает, что лидер зарекомендовал себя как недоговороспособный политик, отказывающийся играть по правилам «взрослых» стран.
Фон обложки заполнен мелкими элементами, которые отражают ключевые тенденции 2026 года:
Оружие — танки, ракеты, подлодки, ПТРК, символизирующее нестабильность.
Медицина — лекарства, ожидается рост потребления в новом году.
Технологии — различные новинки, подчеркивающие непрерывный прогресс человечества.
Обложка The Economist 2026 года — это сложный политический и экономический калейдоскоп, где спорт, войны, экономика и технологии переплетены, чтобы показать непредсказуемость будущего и глобальные риски. Анализ Геворга Мирзаяна указывает на то, что, несмотря на условную фантастичность, многие элементы могут отражать реальные геополитические и социальные тенденции ближайшего года.
Комментарии0 комментарий(ев)