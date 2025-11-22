18+
21.11.2025, 19:53

Российская чиновница заявилась с сумкой за 550 тысяч и обвинила россиян в «токсичности» и «неблагодарности»

Новости Мира 0 655

На форуме предпринимателей в Воронеже заместитель мэра Людмила Бородина выразила недовольство поведением местных жителей. Она обвинила воронежцев в «токсичности» и «неблагодарности» за жалобы на качество уборки и благоустройство города, отмечая, что при существующих бюджетных ограничениях люди должны быть благодарны за то, как они живут, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: voronezh-city.ru
Фото: voronezh-city.ru

Сумка за 550 тысяч рублей привлекла внимание

Однако обсуждение ее слов о городе быстро отошло на второй план. Посетители форума заметили у чиновницы дорогой аксессуар — сумку Louis Vuitton стоимостью 550 тысяч рублей, которую она поставила рядом с ножкой стула.

«Я разрываюсь на тысячу маленьких медвежат! Покажите, где чище, чем в Воронеже?» — восклицала Бородина, пытаясь оправдать ситуацию.

Пользователи социальных сетей отреагировали с иронией:

  • «Какие неблагодарные горожане. Надо их уволить и нанять благодарных»

  • «Она смогла себе позволить сумку за полмиллиона при ограниченном бюджете, а вы ноете, пока другие распиливают оставшиеся деньги»

Реакция мэра

Глава Воронежа Сергей Петрин сделал выговор подчинённой, подчеркнув, что критика горожан недопустима:

Фото: кадр с форума предпринимателей

Фото: кадр с форума предпринимателей

«Проблемы необходимо решать, а не людей критиковать. Больше таких высказываний мой зам не допустит», — заявил мэр.

При этом он не стал комментировать дорогой аксессуар чиновницы.

Эксперт о системной проблеме чиновников

Адвокат Иван Миронов отметил, что стоимость сумки в 550 тысяч рублей — не столь важный вопрос, так как для серьезных мероприятий чиновники используют более дорогие аксессуары, и на этом фоне «малые траты» не впечатляют.

«Если супруга губернатора придёт с сумкой за 550 тыс. рублей, её спросят, где аксессуар за два миллиона? 550 тысяч — это просто символический вариант», — пояснил эксперт.

Миронов также подчеркнул, что сейчас чиновники имеют право не раскрывать декларации о доходах, что скрывает реальные суммы их состояния.

Примером может служить экс-депутат Государственной думы Юрий Напсо, у которого обнаружили 60 объектов недвижимости, хотя два года он не посещал заседания и жил за рубежом.

Чиновники как новые «феодалы»

Эксперты отмечают, что многие государственные служащие забывают о своей ответственности перед народом, провозглашая себя «феодалами». Они хвастаются дорогими домами и автомобилями, строят высокие заборы, закрывают доступ к пляжам и называют живущих на обычную зарплату «токсичными и неблагодарными».

Ранее глава профсоюза сотрудников полиции раскрывал реальные истории о том, как крупнейшие коррупционеры в России ведут себя, оставаясь безнаказанными.

2
2
0
