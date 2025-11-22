18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 07:34

От инфаркта до тревоги: почему кошки сильнее любых таблеток - научная правда о мурлыкании

Новости Мира 0 334

Многие считают, что кошки обладают магической способностью лечить людей. На самом деле их влияние на здоровье имеет научное объяснение и давно изучается специалистами, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Фелинотерапия: терапия через кошку

Фелинотерапия — это научный термин, обозначающий терапию через контакт с кошкой. Это признанная форма зоотерапии, которая используется не как эзотерика, а как реальная медицинская практика.

Исследования Университета Миннесоты показали, что владельцы кошек на 30% реже страдают от инфарктов. Основная причина — снижение уровня стресса и нормализация артериального давления.

Мурлыканье как инструмент восстановления

Кошачье мурлыканье — это не просто милый звук. Оно представляет собой вибрацию частотой 25–150 Гц, которая стимулирует регенерацию тканей и снижает воспаление.

Нейрофизиологи отмечают, что этот диапазон совпадает с частотами, используемыми в физиотерапии. По сути, кошка «настраивает» организм на восстановление.

Снижение стресса и гормональное влияние

Контакт с кошкой помогает снижать уровень кортизола — гормона стресса. Этот эффект подтверждён в клинических исследованиях.

Кошки интуитивно чувствуют эмоциональное состояние человека: они подходят, когда человек расстроен, и уходят, когда напряжение снижается.

Тепло и безопасность

Тепло тела кошки стабилизирует работу вегетативной нервной системы, что особенно важно при тревожных расстройствах.

Кошки создают безопасную атмосферу: они не критикуют, не оценивают и не навязываются. Это особенно важно для людей с депрессией или посттравматическим стрессовым расстройством.

Помощь детям и реабилитация

Фелинотерапия эффективна для детей с аутизмом. Предсказуемое поведение кошки и тактильный контакт помогают снизить тревогу и улучшают коммуникативные навыки.

Кроме того, кошки используются в реабилитации после инсультов: пациенты быстрее восстанавливают моторику и речь благодаря взаимодействию с животным.

Польза для сна и сердечно-сосудистой системы

Присутствие кошки помогает справляться с бессонницей. Оно стабилизирует дыхание и снижает уровень возбуждения перед сном.

Даже наблюдение за кошкой снижает пульс, что подтверждено экспериментами с пожилыми людьми.

Кошка как катализатор здоровья

Кошки не являются лекарством, но выполняют роль катализатора: они запускают естественные процессы восстановления организма, которые иначе идут медленно.

Фелинотерапия признана в США, Канаде и Японии и включена в программы поддержки психического здоровья.

Вы уже на терапии

Если у вас дома есть кошка, вы уже получаете терапевтический эффект. Просто, возможно, до сих пор не замечали этого.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь