Тегеран под угрозой: президент Ирана поднял вопрос о переносе столицы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости переноса столицы страны из Тегерана. По его словам, ситуация достигла критической отметки, и решение больше не может откладываться, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Majid Saeedi

Причина переноса: критический водный дефицит

На встрече с жителями провинции Казвин Пезешкиан подчеркнул, что перенос столицы стал неизбежностью. «Сегодня реальность такова, что у нас больше нет выбора, перенос столицы — это необходимость», — отметил он, обращаясь к общественности.

Глава государства объяснил, что основной причиной такого шага стали серьезные проблемы с водоснабжением. В сочетании с быстрым ростом населения крупных городов это создает угрозу возникновения гуманитарной катастрофы.

Засуха охватывает ключевые провинции

В марте текущего года власти Ирана столкнулись с острым водным кризисом сразу в четырех провинциях: Хорасан-Резави, Йезд, Исфахан и Тегеран. Длительные годы засухи привели к резкому сокращению водных ресурсов.

Основные трудности, с которыми сталкивается правительство:

Высыхание рек, болот и водохранилищ.

Снижение эффективности работы плотин.

Угроза нехватки воды для населения и сельского хозяйства.

Эксперты отмечают, что продолжение такой тенденции может вызвать массовую миграцию из наиболее пострадавших регионов и значительно осложнить социально-экономическую ситуацию в стране.