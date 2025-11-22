Яд на полках супермаркетов: ученые рассказали правду о привычных продуктах

Международная группа исследователей заявила, что стремительный рост потребления ультраобработанных продуктов (УПП) по всему миру обусловлен не свободным выбором людей, а действиями крупных пищевых корпораций. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
УПП включают снеки, сладости, полуфабрикаты и другие продукты, созданные из переработанных ингредиентов и пищевых добавок. Они практически не содержат полезных веществ, при этом насыщены сахаром, солью и насыщенными жирами.
По словам авторов исследования, регулярное потребление таких продуктов связано с ростом хронических заболеваний, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые болезни.
Доцент Мельбурнского университета Дьердь Скринис, один из руководителей работы, подчеркнул необходимость решительных мер:
«Только сочетание строгого контроля за низкокачественными продуктами и реальной поддержки более здоровых решений позволит улучшить питание населения».
Соавтор исследования, доктор Присцила Мачадо из Университета Дикина, добавила:
«Влияние ультраобработанной пищи на здоровье — это установленный факт. Пришло время действовать решительно».
В отчете предложены конкретные меры для ограничения распространения УПП:
Ограничение рекламы, особенно ориентированной на детей.
Запрет продажи таких продуктов в школах и больницах.
Сокращение пространства, выделяемого под УПП в супермаркетах.
Введение ярких предупреждающих маркировок на упаковках.
Профессор Марк Лоренс отметил:
«Правительствам стоит рассмотреть комплекс мер, чтобы защитить здоровье населения от воздействия ультраобработанных продуктов».
Ключевой фактор глобального роста потребления УПП — не спрос потребителей, а стратегия крупных корпораций. По словам доктора Филлипа Бейкера из Сиднейского университета, компании используют:
Дешёвое сырьё для производства.
Агрессивный маркетинг и визуальные решения для стимулирования покупок.
Лоббирование, финансирование кампаний и судебные механизмы для отсрочки законов.
Глобальные продажи УПП превышают 1,9 триллиона долларов в год, что приносит корпорациям огромные прибыли, заменяя реальные продукты промышленной имитацией.
Исследователи призывают создать международную коалицию, способную эффективно противостоять влиянию корпораций на здоровье населения, сравнимую с успехами борьбы против табачной индустрии.
Главная цель — защитить людей от массового потребления ультраобработанной пищи и минимизировать её влияние на здоровье.
