Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
22.11.2025, 08:49

Яд на полках супермаркетов: ученые рассказали правду о привычных продуктах

Новости Мира 0 880

Международная группа исследователей заявила, что стремительный рост потребления ультраобработанных продуктов (УПП) по всему миру обусловлен не свободным выбором людей, а действиями крупных пищевых корпораций. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Что такое ультраобработанные продукты

УПП включают снеки, сладости, полуфабрикаты и другие продукты, созданные из переработанных ингредиентов и пищевых добавок. Они практически не содержат полезных веществ, при этом насыщены сахаром, солью и насыщенными жирами.

По словам авторов исследования, регулярное потребление таких продуктов связано с ростом хронических заболеваний, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Борьба с вредной едой требует системного подхода

Доцент Мельбурнского университета Дьердь Скринис, один из руководителей работы, подчеркнул необходимость решительных мер:

«Только сочетание строгого контроля за низкокачественными продуктами и реальной поддержки более здоровых решений позволит улучшить питание населения».

Соавтор исследования, доктор Присцила Мачадо из Университета Дикина, добавила:

«Влияние ультраобработанной пищи на здоровье — это установленный факт. Пришло время действовать решительно».

Рекомендации ученых

В отчете предложены конкретные меры для ограничения распространения УПП:

  • Ограничение рекламы, особенно ориентированной на детей.

  • Запрет продажи таких продуктов в школах и больницах.

  • Сокращение пространства, выделяемого под УПП в супермаркетах.

  • Введение ярких предупреждающих маркировок на упаковках.

Профессор Марк Лоренс отметил:

«Правительствам стоит рассмотреть комплекс мер, чтобы защитить здоровье населения от воздействия ультраобработанных продуктов».

Корпорации как главный драйвер роста

Ключевой фактор глобального роста потребления УПП — не спрос потребителей, а стратегия крупных корпораций. По словам доктора Филлипа Бейкера из Сиднейского университета, компании используют:

  • Дешёвое сырьё для производства.

  • Агрессивный маркетинг и визуальные решения для стимулирования покупок.

  • Лоббирование, финансирование кампаний и судебные механизмы для отсрочки законов.

Глобальные продажи УПП превышают 1,9 триллиона долларов в год, что приносит корпорациям огромные прибыли, заменяя реальные продукты промышленной имитацией.

Международная коалиция против корпоративного влияния

Исследователи призывают создать международную коалицию, способную эффективно противостоять влиянию корпораций на здоровье населения, сравнимую с успехами борьбы против табачной индустрии.

Главная цель — защитить людей от массового потребления ультраобработанной пищи и минимизировать её влияние на здоровье.

