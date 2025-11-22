Что происходит с мозгом, когда вы ставите лайки в TikTok: неожиданные выводы учёных

Международная группа исследователей провела масштабное изучение того, как активное использование коротких видео отражается на работе мозга. Исследование показало, что привычка ставить лайки и активно взаимодействовать с контентом может влиять на внимание и когнитивные функции, предупреждает портал «Век» , сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: adindex.ru

Новая реальность медиапотребления

Короткометражные видео стали основной формой онлайн-развлечения для миллионов людей. Алгоритмы платформ подбирают ролики индивидуально, удерживая пользователя в бесконечном потоке динамичного контента.

Учёных заинтересовал вопрос: влияет ли способ взаимодействия с видео на мозг? Одни пользователи ограничиваются просмотром, а другие непрерывно ставят лайки, комментируют и делятся роликами.

Методология исследования

Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage, специализирующемся на нейровизуализации. Эксперимент проходил в два этапа:

Опрос участников: 319 добровольцев детально описали свои цифровые привычки. Тестирование внимательности: участники прошли Attention Network Test, оценивающий три ключевых параметра: Алертность: способность мгновенно реагировать на неожиданный стимул.

Пространственная ориентация: скорость переключения внимания между объектами.

Управляющий контроль: способность подавлять отвлекающие импульсы.

Основные выводы

Статистический анализ выявил устойчивую тенденцию:

Пользователи с высокой интерактивной активностью демонстрировали сниженную алертность — их реакция на неожиданные стимулы была медленнее.

Люди, которые предпочитали пассивный просмотр без взаимодействия, сохраняли нормальные показатели.

Таким образом, на внимание влияет не количество времени перед экраном, а именно модель поведения пользователя.

Что происходит в мозге

Для изучения биологической основы явления исследователи пригласили 115 участников на функциональную МРТ. Сканирование выявило:

У активных пользователей усиливалась связь между правой вентральной префронтальной зоной (ранжирование входящей информации) и правой задней частью поясной извилины (самоанализ и эмоциональная переработка).

Латерализованная гиперсвязь оказалась статистическим медиатором снижения алертности, что стало неожиданностью для учёных.

Практическое значение

Учёные отмечают, что сдвиги невелики по величине и не означают радикального ухудшения когнитивных способностей. Однако эффект может накапливаться при сочетании с:

Недостатком сна

Эмоциональным стрессом

Умственным истощением

Исследование носит корреляционный характер: возможно, люди с естественной рассеянностью чаще выбирают интерактивный стиль поведения в соцсетях.

Главный вывод

Специалисты советуют осознанно подходить к цифровым привычкам. Баланс между активным участием и сохранением ментальной готовности помогает поддерживать здоровье мозга и выстраивать более гармоничные отношения с технологиями.