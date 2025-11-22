18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 09:55

Что происходит с мозгом, когда вы ставите лайки в TikTok: неожиданные выводы учёных

Новости Мира 0 366

Международная группа исследователей провела масштабное изучение того, как активное использование коротких видео отражается на работе мозга. Исследование показало, что привычка ставить лайки и активно взаимодействовать с контентом может влиять на внимание и когнитивные функции, предупреждает портал «Век», сообщает Lada.kz со ссылкой на  hibiny.

Фото: adindex.ru
Фото: adindex.ru

Новая реальность медиапотребления

Короткометражные видео стали основной формой онлайн-развлечения для миллионов людей. Алгоритмы платформ подбирают ролики индивидуально, удерживая пользователя в бесконечном потоке динамичного контента.

Учёных заинтересовал вопрос: влияет ли способ взаимодействия с видео на мозг? Одни пользователи ограничиваются просмотром, а другие непрерывно ставят лайки, комментируют и делятся роликами.

Методология исследования

Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage, специализирующемся на нейровизуализации. Эксперимент проходил в два этапа:

  1. Опрос участников: 319 добровольцев детально описали свои цифровые привычки.

  2. Тестирование внимательности: участники прошли Attention Network Test, оценивающий три ключевых параметра:

    • Алертность: способность мгновенно реагировать на неожиданный стимул.

    • Пространственная ориентация: скорость переключения внимания между объектами.

    • Управляющий контроль: способность подавлять отвлекающие импульсы.

Основные выводы

Статистический анализ выявил устойчивую тенденцию:

  • Пользователи с высокой интерактивной активностью демонстрировали сниженную алертность — их реакция на неожиданные стимулы была медленнее.

  • Люди, которые предпочитали пассивный просмотр без взаимодействия, сохраняли нормальные показатели.

Таким образом, на внимание влияет не количество времени перед экраном, а именно модель поведения пользователя.

Что происходит в мозге

Для изучения биологической основы явления исследователи пригласили 115 участников на функциональную МРТ. Сканирование выявило:

  • У активных пользователей усиливалась связь между правой вентральной префронтальной зоной (ранжирование входящей информации) и правой задней частью поясной извилины (самоанализ и эмоциональная переработка).

  • Латерализованная гиперсвязь оказалась статистическим медиатором снижения алертности, что стало неожиданностью для учёных.

Практическое значение

Учёные отмечают, что сдвиги невелики по величине и не означают радикального ухудшения когнитивных способностей. Однако эффект может накапливаться при сочетании с:

  • Недостатком сна

  • Эмоциональным стрессом

  • Умственным истощением

Исследование носит корреляционный характер: возможно, люди с естественной рассеянностью чаще выбирают интерактивный стиль поведения в соцсетях.

Главный вывод

Специалисты советуют осознанно подходить к цифровым привычкам. Баланс между активным участием и сохранением ментальной готовности помогает поддерживать здоровье мозга и выстраивать более гармоничные отношения с технологиями.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь