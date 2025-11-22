Борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России

63-летний артист Александр Песков, которого многие знают как двойника Аллы Пугачевой, оказался в центре громкого скандала. Судебные приставы объявили его в розыск — по данным Mash, у него накопилась задолженность 13 млн рублей , и кредитор добивается возврата средств через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА «Новости»

Когда шоу приносили миллионы: чем владел артист

Еще несколько лет назад Песков считался одним из самых востребованных пародистов страны.

Его гонорары достигали 5 млн рублей за выступление, что позволило ему купить две просторные квартиры в Москве:

99,2 кв. м в Лефортово;

96,3 кв. м на Арбате.

Однако финансовая ситуация резко изменилась.

Финансовый обвал: закрытая компания и иск на 13 млн рублей

Mash сообщает, что дела артиста ухудшились стремительно:

Федеральная налоговая служба ликвидировала его компанию «Театр под руководством Александра Пескова»;

кредитор подал иск на 13 млн рублей;

судебные приставы объявили исполнителя в розыск.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Песков снизил стоимость выступлений почти в 12 раз — до 400 тысяч рублей.

Здоровье под ударом: обострение хронического заболевания

Стресс и финансовые проблемы, как утверждает Mash, сказались на здоровье пародиста. У него вновь проявилось заболевание поджелудочной железы, впервые диагностированное еще в 2019 году. Состояние артиста в публичных источниках характеризуют как нестабильное.

Упрощенный райдер: от роскоши к минимализму

Чтобы снизить расходы, Песков серьезно пересмотрел условия своего райдера. Сейчас он запрашивает только:

10 бутылок негазированной воды по 0,5 л;

4 стула;

2 розетки 220 В;

зеркало 0,5 × 1,5 м.

Команда артиста из 12 человек нуждается в минимальном наборе: