Борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России

63-летний артист Александр Песков, которого многие знают как двойника Аллы Пугачевой, оказался в центре громкого скандала. Судебные приставы объявили его в розыск — по данным Mash, у него накопилась задолженность 13 млн рублей, и кредитор добивается возврата средств через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Еще несколько лет назад Песков считался одним из самых востребованных пародистов страны.
Его гонорары достигали 5 млн рублей за выступление, что позволило ему купить две просторные квартиры в Москве:
99,2 кв. м в Лефортово;
96,3 кв. м на Арбате.
Однако финансовая ситуация резко изменилась.
Mash сообщает, что дела артиста ухудшились стремительно:
Федеральная налоговая служба ликвидировала его компанию «Театр под руководством Александра Пескова»;
кредитор подал иск на 13 млн рублей;
судебные приставы объявили исполнителя в розыск.
Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Песков снизил стоимость выступлений почти в 12 раз — до 400 тысяч рублей.
Стресс и финансовые проблемы, как утверждает Mash, сказались на здоровье пародиста. У него вновь проявилось заболевание поджелудочной железы, впервые диагностированное еще в 2019 году. Состояние артиста в публичных источниках характеризуют как нестабильное.
Чтобы снизить расходы, Песков серьезно пересмотрел условия своего райдера. Сейчас он запрашивает только:
10 бутылок негазированной воды по 0,5 л;
4 стула;
2 розетки 220 В;
зеркало 0,5 × 1,5 м.
Команда артиста из 12 человек нуждается в минимальном наборе:
12 стульев, стол с зеркалом и настольная лампа;
20 бутылок воды;
48 бутербродов;
чай или кофе, молоко, сахар;
электрический чайник и стаканчик.
