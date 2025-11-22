18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 12:10

Борющийся с болезнью двойник Пугачевой объявлен в розыск в России

Новости Мира 0 1 353

63-летний артист Александр Песков, которого многие знают как двойника Аллы Пугачевой, оказался в центре громкого скандала. Судебные приставы объявили его в розыск — по данным Mash, у него накопилась задолженность 13 млн рублей, и кредитор добивается возврата средств через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА «Новости»
Фото: РИА «Новости»

Когда шоу приносили миллионы: чем владел артист

Еще несколько лет назад Песков считался одним из самых востребованных пародистов страны.
Его гонорары достигали 5 млн рублей за выступление, что позволило ему купить две просторные квартиры в Москве:

  • 99,2 кв. м в Лефортово;

  • 96,3 кв. м на Арбате.

Однако финансовая ситуация резко изменилась.

Финансовый обвал: закрытая компания и иск на 13 млн рублей

Mash сообщает, что дела артиста ухудшились стремительно:

  • Федеральная налоговая служба ликвидировала его компанию «Театр под руководством Александра Пескова»;

  • кредитор подал иск на 13 млн рублей;

  • судебные приставы объявили исполнителя в розыск.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Песков снизил стоимость выступлений почти в 12 раз — до 400 тысяч рублей.

Здоровье под ударом: обострение хронического заболевания

Стресс и финансовые проблемы, как утверждает Mash, сказались на здоровье пародиста. У него вновь проявилось заболевание поджелудочной железы, впервые диагностированное еще в 2019 году. Состояние артиста в публичных источниках характеризуют как нестабильное.

Упрощенный райдер: от роскоши к минимализму

Чтобы снизить расходы, Песков серьезно пересмотрел условия своего райдера. Сейчас он запрашивает только:

  • 10 бутылок негазированной воды по 0,5 л;

  • 4 стула;

  • 2 розетки 220 В;

  • зеркало 0,5 × 1,5 м.

Команда артиста из 12 человек нуждается в минимальном наборе:

  • 12 стульев, стол с зеркалом и настольная лампа;

  • 20 бутылок воды;

  • 48 бутербродов;

  • чай или кофе, молоко, сахар;

  • электрический чайник и стаканчик.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь