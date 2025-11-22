Семья с ожирением довела 14-летнюю девочку до крайней степени истощения - весом 16 кг

В США задержали четырех членов семьи, которые держали 14-летнюю девочку в условиях крайнего истощения. Инцидент произошел в округе Аутагами, штат Висконсин. Об этом сообщает телеканал FOX 11, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Среди задержанных — биологический отец девочки Уолтер Гудман и его жена Мелисса Гудман. По данным следствия, взрослые систематически подвергали подростка голоданию и эмоциональному насилию.
Последствия жестокого обращения оказались катастрофическими. Вес 14-летней девочки снизился до 16 кг. Она страдала от тяжелого истощения и целого ряда опасных для жизни заболеваний, включая:
дыхательную недостаточность,
сердечную недостаточность,
гепатит,
панкреатит.
В августе девочку в критическом состоянии доставили в больницу. Медики долго не знали, сможет ли она выжить.
По словам медицинского персонала, когда медсестра сообщила девочке, что теперь она будет получать трехразовое питание, «глаза подростка загорелись». При этом девочка призналась, что боялась есть больше из-за реакции отца, который неоднократно высказывал неприязнь к ней и угрожал.
За время пребывания дома девочка находилась в изоляции, не посещала врачей и обучалась на дому с 2020 года. Родственники следили за ней через веб-камеру и обменивались сообщениями, в которых выражали злость и даже желание причинить вред.
В настоящее время пострадавшая уже выписана из больницы и чувствует себя значительно лучше. Родных девочки обвинили в физическом и эмоциональном пренебрежении ребенком.
Четверым взрослым грозит суммарно более 80 лет лишения свободы. Все они находятся под стражей до окончания расследования.
