22.11.2025, 13:38

Семья с ожирением довела 14-летнюю девочку до крайней степени истощения - весом 16 кг

Новости Мира 0 426

В США задержали четырех членов семьи, которые держали 14-летнюю девочку в условиях крайнего истощения. Инцидент произошел в округе Аутагами, штат Висконсин. Об этом сообщает телеканал FOX 11, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Police Department
Фото: Police Department

Среди задержанных — биологический отец девочки Уолтер Гудман и его жена Мелисса Гудман. По данным следствия, взрослые систематически подвергали подростка голоданию и эмоциональному насилию.

Девочка весила всего 16 кг

Последствия жестокого обращения оказались катастрофическими. Вес 14-летней девочки снизился до 16 кг. Она страдала от тяжелого истощения и целого ряда опасных для жизни заболеваний, включая:

  • дыхательную недостаточность,

  • сердечную недостаточность,

  • гепатит,

  • панкреатит.

В августе девочку в критическом состоянии доставили в больницу. Медики долго не знали, сможет ли она выжить.

Первые шаги к восстановлению

По словам медицинского персонала, когда медсестра сообщила девочке, что теперь она будет получать трехразовое питание, «глаза подростка загорелись». При этом девочка призналась, что боялась есть больше из-за реакции отца, который неоднократно высказывал неприязнь к ней и угрожал.

За время пребывания дома девочка находилась в изоляции, не посещала врачей и обучалась на дому с 2020 года. Родственники следили за ней через веб-камеру и обменивались сообщениями, в которых выражали злость и даже желание причинить вред.

Суд и наказание

В настоящее время пострадавшая уже выписана из больницы и чувствует себя значительно лучше. Родных девочки обвинили в физическом и эмоциональном пренебрежении ребенком.

Четверым взрослым грозит суммарно более 80 лет лишения свободы. Все они находятся под стражей до окончания расследования.

