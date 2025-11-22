18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 15:00

Папахи Хабиба продадут на аукционе

Новости Мира 0 307

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что легендарные папахи экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будут выставлены на аукцион в платформе. Торги пройдут 22 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Коллекционные предметы с символикой традиций

В своих соцсетях Дуров отметил:

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20:00 по мск). Это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение».

Эти папахи не только отражают культурное наследие, но и стали символом побед и личной истории одного из самых известных бойцов смешанных единоборств.

Путь Хабиба в UFC

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал знаковую победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 229, завершив бой уже в четвертом раунде.

Свою последнюю профессиональную встречу Хабиб провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после этого Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры, пояснив, что обещал матери не продолжать бои без отца.

После ухода из профессионального спорта он сосредоточился на развитии собственного промоушена Eagle FC.

Последние бои Конора Макгрегора

Для сравнения, последний бой 34-летнего Конора Макгрегора прошел на турнире UFC 264 против американца Дастина Порье. Поединок завершился в первом раунде, а ирландец получил серьезную травму — перелом ноги.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь