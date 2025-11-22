Папахи Хабиба продадут на аукционе

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что легендарные папахи экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будут выставлены на аукцион в платформе. Торги пройдут 22 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.

Фото: Global Look Press

Коллекционные предметы с символикой традиций

В своих соцсетях Дуров отметил:

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20:00 по мск). Это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение».

Эти папахи не только отражают культурное наследие, но и стали символом побед и личной истории одного из самых известных бойцов смешанных единоборств.

Путь Хабиба в UFC

В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал знаковую победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 229, завершив бой уже в четвертом раунде.

Свою последнюю профессиональную встречу Хабиб провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после этого Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры, пояснив, что обещал матери не продолжать бои без отца.

После ухода из профессионального спорта он сосредоточился на развитии собственного промоушена Eagle FC.

Последние бои Конора Макгрегора

Для сравнения, последний бой 34-летнего Конора Макгрегора прошел на турнире UFC 264 против американца Дастина Порье. Поединок завершился в первом раунде, а ирландец получил серьезную травму — перелом ноги.