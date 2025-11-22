Папахи Хабиба продадут на аукционе

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что легендарные папахи экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будут выставлены на аукцион в платформе. Торги пройдут 22 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.
В своих соцсетях Дуров отметил:
«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20:00 по мск). Это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение».
Эти папахи не только отражают культурное наследие, но и стали символом побед и личной истории одного из самых известных бойцов смешанных единоборств.
В октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал знаковую победу над Конором Макгрегором на турнире UFC 229, завершив бой уже в четвертом раунде.
Свою последнюю профессиональную встречу Хабиб провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после этого Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры, пояснив, что обещал матери не продолжать бои без отца.
После ухода из профессионального спорта он сосредоточился на развитии собственного промоушена Eagle FC.
Для сравнения, последний бой 34-летнего Конора Макгрегора прошел на турнире UFC 264 против американца Дастина Порье. Поединок завершился в первом раунде, а ирландец получил серьезную травму — перелом ноги.
Комментарии0 комментарий(ев)