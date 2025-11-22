Секрет «голливудской улыбки»: сорт кофе, который не окрашивает зубы

Сохранить белоснежную улыбку не всегда просто. Многие тратят значительные суммы на отбеливание зубов и профессиональные процедуры. Однако часть проблемы можно решить простыми привычками, в том числе правильным выбором кофе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: in.pinterest.com

Почему кофе влияет на цвет зубов

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и многие пьют его ежедневно. Но разные сорта по-разному воздействуют на эмаль.

Исследования южнокорейских ученых показали, что любители робусты имеют более светлые зубы, чем поклонники арабики. Основная причина — кислотность зерен:

Арабика содержит больше кислот, которые размягчают эмаль, позволяя пигментам проникать в зуб и окрашивать его.

Робуста почти не содержит кислот, поэтому зубная эмаль остаётся более защищённой.

Простые лайфхаки для сохранения белоснежной улыбки

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать потемнение зубов:

Полоскать рот после каждой чашки кофе — это помогает смыть красящие вещества до того, как они проникнут в эмаль. Не пить слишком горячий напиток — высокая температура ускоряет разрушение эмали. Добавлять молоко — оно мешает пигментам связываться с зубами и уменьшает эффект потемнения.

Итог

Выбор сорта кофе может реально влиять на белизну зубов. Если вы хотите сохранить «голливудскую улыбку», отдавайте предпочтение робусте, следите за температурой напитка и не забывайте о полосканиях.