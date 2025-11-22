18+
22.11.2025, 18:51

В Узбекистане вводят электронные удостоверения о смерти

Новости Мира 0 302

В Узбекистане принято решение перейти на цифровой формат оформления удостоверений о смерти. С 1 марта 2026 года документы будут выдаваться исключительно в электронном виде. Это часть масштабной программы по цифровизации системы ЗАГС и государственных услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на uznews.uz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как будет устроена новая система

Автоматическое формирование документа

После подтверждения факта смерти медицинские учреждения направят данные в ЗАГС через единую информационную систему. На основе этих сведений автоматически сформируется электронная справка.

Электронное удостоверение с QR-кодом

Новый документ будет содержать QR-код, который позволит быстро проверить подлинность и исключит возможность подделки.

Доставка родственникам

Готовое электронное удостоверение будет направляться в личные кабинеты ближайших родственников на портале госуслуг. Бумажный вариант отменяется полностью.

Единая электронная книга учёта похорон

До 1 июня 2026 года планируется запуск специального модуля — «Единой электронной книги учёта похорон». Он станет частью электронного архива ЗАГС и позволит регистрировать захоронения в цифровом формате. Предусматривается также создание мобильного приложения для удобства пользователей.

С 1 июля по 31 декабря 2026 года в Ташкенте будет проходить эксперимент: разрешения на захоронение станут оформляться только в онлайн-режиме, без бумажных записей.

Официальный статус электронных документов

Электронные удостоверения о смерти будут приравнены к гербовым документам и иметь такую же юридическую силу, как бумажные свидетельства. Решение вписывается в общую стратегию цифровизации: электронные удостоверения личности, водительские права и другие документы уже получили официальный статус, а данные из портала госуслуг признаются равнозначными бумажным документам.

Значение нововведения

Упрощение оформления

Цифровой формат уменьшит бюрократические процедуры, ускорит получение документа и облегчит взаимодействие между учреждениями и родственниками умершего.

Надёжность и контроль

Электронные записи и QR-код обеспечат защиту от подделок и позволят государству оперативно вести статистику по смертности и похоронным процедурам.

Переход к полной цифровизации

Проект является важным шагом к отказу от бумажных документов и созданию полностью электронного архива ЗАГС.

