«Кошелек» Зеленского объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внесло в розыск бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Соответствующая информация появилась в базе данных Министерства внутренних дел Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Еврейская община города Днепр

По данным ведомства, Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября 2025 года. Их имена зарегистрированы в разделе «лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования».

Обвинения против Миндича

Ранее НАБУ предъявило обвинения Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Предпринимателя обвиняют по нескольким статьям:

Создание преступной организации;

Незаконное влияние на министра энергетики и обороны;

Контроль финансовых потоков в энергетическом секторе;

Отмывание средств;

Вербовка участников преступной организации.

Спецоперация в энергетическом секторе

10 ноября НАБУ провело масштабную спецоперацию, направленную на проверку деятельности в энергетической отрасли. В ходе расследования были обнаружены сумки с иностранной валютой.

Обыски прошли у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Силовики также пришли к Миндичу, однако тот успел покинуть территорию страны.

Аудиозаписи и имена участников

Во время расследования НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, в которых Тимур Миндич обозначен как «Карлсон». Другие фигуранты получили условные прозвища: «Тенор» и «Рокет».

11 ноября обвинения были предъявлены семи участникам дела, среди которых Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Санкции против Миндича и Цукермана

13 ноября президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Цукермана, усилив давление на фигурантов расследования.