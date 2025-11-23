«Кошелек» Зеленского объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внесло в розыск бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Соответствующая информация появилась в базе данных Министерства внутренних дел Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным ведомства, Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября 2025 года. Их имена зарегистрированы в разделе «лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования».
Ранее НАБУ предъявило обвинения Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Предпринимателя обвиняют по нескольким статьям:
Создание преступной организации;
Незаконное влияние на министра энергетики и обороны;
Контроль финансовых потоков в энергетическом секторе;
Отмывание средств;
Вербовка участников преступной организации.
10 ноября НАБУ провело масштабную спецоперацию, направленную на проверку деятельности в энергетической отрасли. В ходе расследования были обнаружены сумки с иностранной валютой.
Обыски прошли у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Силовики также пришли к Миндичу, однако тот успел покинуть территорию страны.
Во время расследования НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, в которых Тимур Миндич обозначен как «Карлсон». Другие фигуранты получили условные прозвища: «Тенор» и «Рокет».
11 ноября обвинения были предъявлены семи участникам дела, среди которых Миндич и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
13 ноября президент Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансиста Цукермана, усилив давление на фигурантов расследования.
