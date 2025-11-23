Вейпы оказались в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза

Последние лабораторные эксперименты показали, что мундштук электронной сигареты может быть в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза . Результаты исследования заставляют дважды подумать, прежде чем подносить вейп ко рту, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: commons.wikimedia.org

Почему вейпы становятся рассадником микробов

Ученые обнаружили, что тёплая и влажная среда мундштука создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий и грибков, если устройство не чистить регулярно.

Микробиолог Рейнольд Мпофу из независимой лаборатории BioLabTests (Ковентри) отметил:

«Каждое прикосновение и затяжка вейпа дают о себе знать. Эти данные подчеркивают критическую важность регулярной чистки и соблюдения гигиены устройства».

Вейпинг в цифрах

Великобритания насчитывает около 5,4 миллиона пользователей вейпов, что уже превышает число курильщиков обычных сигарет (4,9 миллиона). Несмотря на мнение, что вейпинг менее вреден, эксперты предупреждают о потенциальных рисках для здоровья:

сердечная недостаточность

заболевания легких

болезни десен

Эксперимент показал тревожные данные

В лабораторных испытаниях мундштук вейпа со вкусом клубничного льда проверяли после вскрытия, а затем через 24, 48, 72 часа, неделю и две недели использования. Результаты шокировали:

Уже к третьему дню на мундштуке насчитывалось около 150 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий и грибков.

Это в 3000 раз превышает количество бактерий на обычном общественном туалете .

Максимальный уровень микробов на корпусе вейпа также близок к верхнему пределу измерений лаборатории.

Мпофу объяснил:

«Мундштук — самый грязный компонент вейпа. Неудивительно, ведь во рту человека обитает около 700 видов бактерий».

Какие микробы живут на вейпе

Многие микроорганизмы на мундштуке и корпусе появляются через немытые руки и контакт с поверхностями. Среди них:

бациллы — встречаются в грязи, пыли и воздухе

стафилококки — обитают на коже человека

кишечная палочка — распространенная фекальная бактерия

Исследователи также отмечают возможность образования биопленок — устойчивых слизистых слоев из микробов, которые сложно удалить.

Как защитить себя

Эксперты советуют:

регулярно протирать вейп дезинфицирующими средствами, как телефон

избегать размещения устройства на грязных поверхностях

не допускать переноса микробов с рук, карманов и других мест

Никотин и скрытые риски

Хотя электронные сигареты содержат меньше токсичных веществ, чем сигареты, никотин вызывает привыкание, сужает сосуды и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупреждает: