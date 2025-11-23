18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 06:58

Вейпы оказались в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза

Новости Мира 0 389

Последние лабораторные эксперименты показали, что мундштук электронной сигареты может быть в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза. Результаты исследования заставляют дважды подумать, прежде чем подносить вейп ко рту, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org

Почему вейпы становятся рассадником микробов

Ученые обнаружили, что тёплая и влажная среда мундштука создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий и грибков, если устройство не чистить регулярно.

Микробиолог Рейнольд Мпофу из независимой лаборатории BioLabTests (Ковентри) отметил:

«Каждое прикосновение и затяжка вейпа дают о себе знать. Эти данные подчеркивают критическую важность регулярной чистки и соблюдения гигиены устройства».

Вейпинг в цифрах

Великобритания насчитывает около 5,4 миллиона пользователей вейпов, что уже превышает число курильщиков обычных сигарет (4,9 миллиона). Несмотря на мнение, что вейпинг менее вреден, эксперты предупреждают о потенциальных рисках для здоровья:

  • сердечная недостаточность

  • заболевания легких

  • болезни десен

Эксперимент показал тревожные данные

В лабораторных испытаниях мундштук вейпа со вкусом клубничного льда проверяли после вскрытия, а затем через 24, 48, 72 часа, неделю и две недели использования. Результаты шокировали:

  • Уже к третьему дню на мундштуке насчитывалось около 150 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий и грибков.

  • Это в 3000 раз превышает количество бактерий на обычном общественном туалете.

  • Максимальный уровень микробов на корпусе вейпа также близок к верхнему пределу измерений лаборатории.

Мпофу объяснил:

«Мундштук — самый грязный компонент вейпа. Неудивительно, ведь во рту человека обитает около 700 видов бактерий».

Какие микробы живут на вейпе

Многие микроорганизмы на мундштуке и корпусе появляются через немытые руки и контакт с поверхностями. Среди них:

  • бациллы — встречаются в грязи, пыли и воздухе

  • стафилококки — обитают на коже человека

  • кишечная палочка — распространенная фекальная бактерия

Исследователи также отмечают возможность образования биопленок — устойчивых слизистых слоев из микробов, которые сложно удалить.

Как защитить себя

Эксперты советуют:

  • регулярно протирать вейп дезинфицирующими средствами, как телефон

  • избегать размещения устройства на грязных поверхностях

  • не допускать переноса микробов с рук, карманов и других мест

Никотин и скрытые риски

Хотя электронные сигареты содержат меньше токсичных веществ, чем сигареты, никотин вызывает привыкание, сужает сосуды и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупреждает:

  • вейпы особенно опасны для развивающегося мозга подростков

  • могут навредить младенцам в утробе матери.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь