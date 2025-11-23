Вейпы оказались в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза

Последние лабораторные эксперименты показали, что мундштук электронной сигареты может быть в 3000 раз грязнее обычного сиденья унитаза. Результаты исследования заставляют дважды подумать, прежде чем подносить вейп ко рту, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.
Ученые обнаружили, что тёплая и влажная среда мундштука создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий и грибков, если устройство не чистить регулярно.
Микробиолог Рейнольд Мпофу из независимой лаборатории BioLabTests (Ковентри) отметил:
«Каждое прикосновение и затяжка вейпа дают о себе знать. Эти данные подчеркивают критическую важность регулярной чистки и соблюдения гигиены устройства».
Великобритания насчитывает около 5,4 миллиона пользователей вейпов, что уже превышает число курильщиков обычных сигарет (4,9 миллиона). Несмотря на мнение, что вейпинг менее вреден, эксперты предупреждают о потенциальных рисках для здоровья:
сердечная недостаточность
заболевания легких
болезни десен
В лабораторных испытаниях мундштук вейпа со вкусом клубничного льда проверяли после вскрытия, а затем через 24, 48, 72 часа, неделю и две недели использования. Результаты шокировали:
Уже к третьему дню на мундштуке насчитывалось около 150 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий и грибков.
Это в 3000 раз превышает количество бактерий на обычном общественном туалете.
Максимальный уровень микробов на корпусе вейпа также близок к верхнему пределу измерений лаборатории.
Мпофу объяснил:
«Мундштук — самый грязный компонент вейпа. Неудивительно, ведь во рту человека обитает около 700 видов бактерий».
Многие микроорганизмы на мундштуке и корпусе появляются через немытые руки и контакт с поверхностями. Среди них:
бациллы — встречаются в грязи, пыли и воздухе
стафилококки — обитают на коже человека
кишечная палочка — распространенная фекальная бактерия
Исследователи также отмечают возможность образования биопленок — устойчивых слизистых слоев из микробов, которые сложно удалить.
Эксперты советуют:
регулярно протирать вейп дезинфицирующими средствами, как телефон
избегать размещения устройства на грязных поверхностях
не допускать переноса микробов с рук, карманов и других мест
Хотя электронные сигареты содержат меньше токсичных веществ, чем сигареты, никотин вызывает привыкание, сужает сосуды и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупреждает:
вейпы особенно опасны для развивающегося мозга подростков
могут навредить младенцам в утробе матери.
Комментарии0 комментарий(ев)