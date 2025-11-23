Трамп «обеднел» на $1,1 млрд

Президент США Дональд Трамп потерял $1,1 миллиарда за последние несколько месяцев. По данным журнала Forbes , его состояние с сентября 2025 года снизилось до $6,2 млрд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Причины сокращения состояния

Сокращение богатства Трампа связано с падением стоимости акций его компании Trump Media & Technology Group. Если в сентябре одна акция торговалась около $17, то сейчас её стоимость составляет $10,3.

Место в мировом рейтинге миллиардеров

Согласно рейтингу Forbes, Дональд Трамп занимает 595-е место среди миллиардеров мира.

Россия догнала Великобританию по числу миллиардеров

В конце октября исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что Россия в 2024 году вышла на четвёртое место в мире по числу долларовых миллиардеров, догнав Великобританию.

В России количество миллиардеров выросло на 8,5% , достигнув 128 человек , их совокупное состояние составило $457 млрд .

В Великобритании рост был меньше — 4,9%, также 128 миллиардеров с общим состоянием $323 млрд.

Лидеры мирового рейтинга миллиардеров

Первое место по числу миллиардеров продолжают удерживать США (1135 человек), за ними следуют Китай (321 миллиардер) и Германия (184 миллиардеров).