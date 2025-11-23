Трамп «обеднел» на $1,1 млрд

Президент США Дональд Трамп потерял $1,1 миллиарда за последние несколько месяцев. По данным журнала Forbes, его состояние с сентября 2025 года снизилось до $6,2 млрд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сокращение богатства Трампа связано с падением стоимости акций его компании Trump Media & Technology Group. Если в сентябре одна акция торговалась около $17, то сейчас её стоимость составляет $10,3.
Согласно рейтингу Forbes, Дональд Трамп занимает 595-е место среди миллиардеров мира.
В конце октября исследование Billionaire Census 2025 компании Altrata показало, что Россия в 2024 году вышла на четвёртое место в мире по числу долларовых миллиардеров, догнав Великобританию.
В России количество миллиардеров выросло на 8,5%, достигнув 128 человек, их совокупное состояние составило $457 млрд.
В Великобритании рост был меньше — 4,9%, также 128 миллиардеров с общим состоянием $323 млрд.
Первое место по числу миллиардеров продолжают удерживать США (1135 человек), за ними следуют Китай (321 миллиардер) и Германия (184 миллиардеров).
Комментарии0 комментарий(ев)