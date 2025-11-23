ChatGPT начал запрашивать паспорта у пользователей

Сервис ChatGPT внедряет новую систему проверки возраста, в рамках которой пользователи в отдельных случаях могут столкнуться с необходимостью загрузки паспорта. Цель нововведения — убедиться, что доступ к определённому контенту имеют только совершеннолетние пользователи, сообщает Lada.kz со ссылкой на dtf.ru.

Фото: Shutterstock

Ограничения на контент для взрослых

Доступ к материалам, помеченным как «для взрослых», временно ограничивается до прохождения верификации. При этом даже взрослые пользователи иногда сталкиваются с неожиданными запросами. Один из пользователей отметил, что система потребовала загрузку паспорта, хотя ему уже 30 лет.

Цель проверки: безопасность и соблюдение возрастных ограничений

В OpenAI пояснили, что функция проверки запускается постепенно и пока тестируется преимущественно в англоязычных странах. Компания подчёркивает, что основной целью является:

Соблюдение возрастных ограничений для пользователей.

Дополнительная защита несовершеннолетних от нежелательного контента.

Защита персональных данных

OpenAI заверяет, что обработка паспортных данных происходит с соблюдением всех стандартов безопасности. Информация передаётся в зашифрованном виде и используется исключительно для подтверждения возраста. Сам паспорт при этом не хранится.