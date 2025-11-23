23−26 ноября: три счастливчика, которым повезет во всем

С 23 по 26 ноября 2025 года некоторым знакам Зодиака повезет особенно. Удача буквально будет идти по пятам, а успех в делах и личной жизни вызовет зависть окружающих. Астрологи выделяют трёх счастливчиков из двенадцати: Дев, Весов и Львов. Их ждет помощь Высших Сил, а также благоприятное влияние небесных светил на главные сферы жизни — дом и семью, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Для Дев наступает период, когда домашние дела принесут не только удовлетворение, но и материальную награду. Это отличное время заняться ремонтом, обновить интерьер и купить нужные вещи для дома — все пройдет гладко и быстро.
На работе усилия Дев также будут замечены: возможно признание заслуг и даже материальное поощрение. Звезды обещают, что ваши трудолюбие и внимание к деталям не останутся незамеченными.
Весам предстоит период душевного подъема и плодотворных знакомств. Все контакты, которые вы заведете в эти дни, могут стать началом долгосрочного и успешного сотрудничества.
Если вы обдумываете смену деятельности или новые проекты — сейчас самое подходящее время. Препятствий на пути почти не будет, а возможности для карьерного и личностного роста открыты перед вами.
Львы ощутят расцвет в профессиональной сфере, и во многом это будет благодаря поддержке близких. Родные станут надежной опорой и помогут принимать правильные решения.
Отношения с семьей заметно укрепятся, создавая ощущение гармонии и стабильности. Иногда жизнь будет казаться почти идеальной — главное, не требовать от себя слишком многого и позволить себе наслаждаться моментом.
