Кого в СССР запрещали забирать в вытрезвитель: неожиданные исключения из правил

В Советском Союзе вытрезвители были привычной частью городской жизни. Это учреждения, куда доставляли людей в состоянии алкогольного опьянения, но далеко не всех: существовали четкие ограничения и исключения, о которых сегодня вспоминают с удивлением, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

Истоки вытрезвителей в России

Первый вытрезвитель появился в России в 1902 году в Туле. Уже через 15 лет такие заведения работали в большинстве крупных городов страны.

Изначально они создавались для спасения людей от опасностей чрезмерного употребления алкоголя. В медицинских помещениях вытрезвителей сотрудники следили за состоянием пьяных до потери сознания, чтобы предотвратить обморожение, несчастные случаи и смерть.

Здесь пьяных не просто удерживали: их кормили, согревали и заботились о детях, если они оказались с родителями. Вытрезвители в те годы выполняли именно социально-медицинскую функцию, а не карательную.

Советский период: вытрезвители превращаются в «наказание»

В СССР первые вытрезвители появились только в 1931 году, а к 1940 году их передали в подчинение НКВД.

С этого момента характер учреждений изменился:

Медицинская помощь постепенно сошла на нет , люди больше «отсыпались», чем лечились.

После пребывания в вытрезвителе выдавалась квитанция об оплате , и посещение стало восприниматься как наказание , а не забота о здоровье.

На работодателей отправлялись уведомления о пребывании сотрудника в вытрезвителе, что могло привести к дисциплинарным мерам, проблемам на работе или даже увольнению.

Со временем вытрезвители стали инструментом контроля за поведением граждан, а не просто спасательной службой.

Кто был «неподсудным» для вытрезвителя

Интересно, что не всех людей в СССР забирали в вытрезвители, даже если они находились в состоянии алкогольного опьянения. Исключения касались:

Депутатов ;

Военных ;

Сотрудников правоохранительных органов.

Если эти лица попадали в алкогольное опьянение, их передавали внутренним структурам, где они работали, а не помещали в вытрезвитель. Таким образом, место в вытрезвителе применялось избирательно, что делало его одновременно и «наказанием», и инструментом социальной дисциплины для обычных граждан.

Вытрезвитель как зеркало времени

История вытрезвителей в России и СССР отражает изменение отношения общества к алкоголю и к государственному контролю: от заботы о здоровье граждан — к средству давления и дисциплинарного воздействия.

Сегодня такие учреждения вызывают интерес и удивление: оказывается, даже пьяный мог быть «неприкасаемым», если занимал определенный социальный статус.