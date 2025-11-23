Методика «3−2−1»: как перестать бегать в туалет и высыпаться по ночам

Многие сталкиваются с проблемой прерывистого сна. Одной из главных причин частых ночных пробуждений становятся позывы к мочеиспусканию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Регулярные визиты в туалет ночью нарушают глубокие фазы сна, снижая его качество. Это сказывается на общем самочувствии: снижается концентрация внимания, увеличивается дневная сонливость, ухудшается настроение и работоспособность.

Метод «3−2−1»: секрет спокойного сна

Американский клинический психолог Майкл Бреус, ведущий специалист Американской академии сна, предложил простую методику, которая помогает уменьшить ночные позывы к мочеиспусканию. Он подробно рассказал о ней в интервью Daily Mirror.

Методика получила название «3−2−1» и основана на соблюдении конкретных правил за несколько часов до сна.

Правило 3: отказ от алкоголя за три часа до сна

Алкоголь имеет сильный мочегонный эффект, стимулируя работу мочевого пузыря. Употребление спиртного в вечернее время почти гарантированно приведёт к ночным пробуждениям.

Бреус рекомендует полностью отказаться от алкоголя за три часа до сна, чтобы снизить нагрузку на мочевой пузырь.

Правило 2: прекращение приёма пищи за два часа до сна

Пищеварительный процесс также стимулирует работу мочевого пузыря. Чтобы избежать ночных позывов, важно не есть за два часа до отхода ко сну.

Лёгкий ужин за несколько часов до сна — допустим, но поздние перекусы лучше исключить.

Правило 1: отказ от жидкости за один час до сна

За час до сна нужно полностью отказаться от любой жидкости, включая воду, чай и соки. Это минимизирует вероятность того, что мочевой пузырь «потребует внимания» ночью.

Когда методика может не помочь

Бреус подчёркивает, что «3−2−1» эффективен только для людей без серьёзных заболеваний мочевого пузыря или почек. Если ночные позывы к туалету сохраняются несмотря на соблюдение методики, специалист советует обратиться к врачу для диагностики.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед применением любых рекомендаций рекомендуется проконсультироваться со специалистом.