18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 15:09

Химия вашего тела: что съесть до утреннего кофе, чтобы избежать скачка сахара

Новости Мира 0 556

Многие начинают утро с чашки кофе и удивляются, почему сразу после него появляется тревожность или сильный голод. Причина не в кофеине, а в том, что организм не получил нужной подпитки перед напитком, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Почему кофе без еды опасен для сахара

Кофеин стимулирует выработку адреналина и глюкозы. Если выпить кофе натощак, уровень сахара резко повышается, а затем падает, вызывая:

  • чувство тревожности;

  • головокружение;

  • сильный голод;

  • раздражительность.

Диетологи подчёркивают: чтобы избежать таких скачков, важно съесть что-то до кофе.

Идеальные продукты для утреннего приёма пищи

Лучше выбирать продукты, которые:

  • содержат белок;

  • богаты клетчаткой;

  • не вызывают резких скачков сахара.

Примеры:

  • Яйца – дают насыщение и стабилизируют сахар.

  • Тофу – лёгкий источник белка для вегетарианцев.

  • Цельнозерновой хлеб – медленные углеводы, которые долго усваиваются.

Эти продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы и снижают нагрузку на поджелудочную железу.

Продукты, которых лучше избегать натощак

  • Фрукты с высоким сахаром – бананы, виноград и другие быстро повышают уровень глюкозы.

  • Орехи в больших количествах – они жирные и могут замедлять пищеварение при пустом желудке.

  • Сладкая овсянка или каши с фруктами – создают быстрый выброс сахара, особенно без белка.

Полезные альтернативы

Если полноценного завтрака нет времени:

  • Ложка творога – минимум усилий, максимум пользы.

  • Овощи – огурец, авокадо, зелень. Мягко запускают работу ЖКТ.

  • Несладкий йогурт или семена – дополнительный белок и клетчатка для устойчивого сахара.

Правильная последовательность: вода → еда → кофе

  • Начинать день с кофе сразу после пробуждения – ошибка.

  • Сначала выпейте воду, чтобы запустить метаболизм.

  • Потом съешьте небольшой приём пищи, содержащий белок или клетчатку.

  • Лишь после этого можно наслаждаться кофе.

Кофеин без еды повышает чувствительность к инсулину лишь временно и провоцирует выброс глюкозы с последующим спадом.

Для кого это особенно важно

  • Люди с преддиабетом;

  • Люди с инсулинорезистентностью;

  • Те, кто чувствителен к резким колебаниям сахара.

Даже небольшая утренняя порция пищи помогает сохранить стабильный уровень глюкозы, а значит — нормальное настроение и энергию на весь день.

Итог

Кофе не враг, но требует правильного сопровождения. Съесть что-то до него — не каприз, а биохимическая необходимость. Белок и клетчатка станут «буфером», который защитит организм от скачков сахара и поддержит стабильность настроения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь