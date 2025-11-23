18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 16:43

Скандал с акцентом: Сергей Безруков оправдался за пародию на узбека

Новости Мира 0 964

Народный артист России Сергей Безруков дал официальное разъяснение после того, как его пародийное выступление вызвало волну критики в социальных сетях. Сообщение артиста публикует Telegram-канал «Звездач», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»
Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Ситуация на пресс-конференции

Инцидент произошел во время одной из пресс-конференций, когда Безруков решил изобразить акцент жителя Ташкента. В сценке герой, якобы фанат сериала «Бригада», узнал актера и выразил свою радость характерным акцентом.

Многие пользователи в соцсетях восприняли это как насмешку над узбекским языком и культурой. В ответ на публикации часть аудитории потребовала «отменить» артиста, обвиняя его в унижении национальной идентичности.

Безруков отвергает обвинения

Сам актер подчеркнул, что его цель вовсе не была оскорбить узбекский народ или язык. Он назвал критику в соцсетях провокационной и призвал не поддаваться на подобные попытки разжечь межнациональную рознь.

«Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — заявил Безруков.

Взаимное уважение и любовь к Узбекистану

Актер также подчеркнул, что его отношение к Узбекистану всегда было теплым и уважительным. Он отметил, что знает, как его любят в стране, и как его ждут там, добавив, что отвечает взаимностью.

«Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — подчеркнул народный артист.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Самое страшное забвение для любого медийного человека, - это если после смерти тебя (не дай бог) сыграет сергей безруков.
23.11.2025, 17:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь