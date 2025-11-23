Скандал с акцентом: Сергей Безруков оправдался за пародию на узбека

Народный артист России Сергей Безруков дал официальное разъяснение после того, как его пародийное выступление вызвало волну критики в социальных сетях. Сообщение артиста публикует Telegram-канал «Звездач», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Ситуация на пресс-конференции

Инцидент произошел во время одной из пресс-конференций, когда Безруков решил изобразить акцент жителя Ташкента. В сценке герой, якобы фанат сериала «Бригада», узнал актера и выразил свою радость характерным акцентом.

Многие пользователи в соцсетях восприняли это как насмешку над узбекским языком и культурой. В ответ на публикации часть аудитории потребовала «отменить» артиста, обвиняя его в унижении национальной идентичности.

Безруков отвергает обвинения

Сам актер подчеркнул, что его цель вовсе не была оскорбить узбекский народ или язык. Он назвал критику в соцсетях провокационной и призвал не поддаваться на подобные попытки разжечь межнациональную рознь.

«Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — заявил Безруков.

Взаимное уважение и любовь к Узбекистану

Актер также подчеркнул, что его отношение к Узбекистану всегда было теплым и уважительным. Он отметил, что знает, как его любят в стране, и как его ждут там, добавив, что отвечает взаимностью.