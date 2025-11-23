18+
23.11.2025, 17:31

Семья вернулась из Лос-Анджелеса в Москву спустя 17 лет: увиденное в российской столице лишило их дара речи

Новости Мира 0 2 468

Спустя почти два десятилетия жизни в США молодая русская семья решила показать детям страну их происхождения и отправилась в Москву. Однако обычная семейная поездка неожиданно превратилась в глубокое культурное потрясение. Их наблюдения выявили огромную разницу между западными представлениями о России и тем, как она выглядит сегодня. О своих впечатлениях они рассказали Дзен-каналу «Путешествия с фотокамерой», сообщает Lada.kz. 

Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress
Фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

Москва и Лос-Анджелес: разный мир

Главным шоком для супругов стала разительная разница между американскими мегаполисами и российской столицей. Проживая в Лос-Анджелесе, они давно привыкли к палаточным городкам, которые стали частью привычного городского пейзажа. Число бездомных в округе, по их словам, перевалило за 75 тысяч, а улицы часто сопровождались неприятными запахами.

В Москве же они ощутили совершенно другую атмосферу:

«Здесь будто другая планета: чисто, спокойно, не пахнет ничем подозрительным, не чувствуешь запах мочи на каждом углу», — рассказала женщина каналу «Путешествия с фотокамерой».

Городская безопасность и социальная среда

По словам супругов, ещё один контраст проявился в отношении общества и городской системы к проблемам бездомности и преступности. В США, отметили они, люди часто проходят мимо бездомных, словно не замечая их. Россия же производит впечатление страны, где хаос не превращается в норму.

Международные рейтинги подтверждают впечатления гостей: согласно индексу преступности Numbeo, Москва демонстрирует уровень безопасности выше, чем Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Берлин. Возможность отпустить детей гулять без опасений и спокойно перемещаться по городу вечером стала для них неожиданным и крайне позитивным открытием.

Цифровизация: бытовой комфорт на новом уровне

Одним из главных сюрпризов стала технологическая развитость российской столицы. В то время как в Калифорнии семья продолжала сталкиваться с бумажными чеками и медленной бюрократией, Москва поразила их масштабом цифровых решений.

Столица неоднократно становилась лидером рейтинга «IQ городов» и уверенно входит в Топ-20 мировых центров цифровой трансформации. Для семьи это выразилось в повседневных удобствах:

  • повсеместный безналичный расчёт — от кофе до метро всё оплачивается одним касанием;

  • еду доставляют в течение часа, а не через несколько дней;

  • государственные услуги, запись к врачу и оформление документов доступны через мобильные сервисы.

Городская среда, вызывающая восхищение

Путешественников поразили ухоженные районы, чистые фасады, исторические центры, современное освещение и большое количество детских площадок. Развитая инфраструктура создаёт впечатление безопасного и комфортного города, продуманного для жизни.

История американца, переехавшего в Ярославль

Тенденцию отмечают и другие иностранцы. Так, техасец Эрик вместе с семьёй покинул США и перебрался в Ярославль. Его видеоблог о жизни в России стал популярен как среди россиян, так и среди американцев.

Главным аргументом для переезда стали безопасность и доступность медицины. В США, по его словам, даже вызов скорой помощи мог обойтись в тысячи долларов, а счёт за роды его дочери Теи оказался «астрономическим».

Жизнь без автомобиля и строгие стандарты образования

В Ярославле Эрик убедился, что комфортная жизнь возможна и без автомобиля: общественный транспорт работает стабильно, а магазины, аптеки и парки находятся в шаговой доступности. Он также отметил, что российская образовательная система предъявляет к детям более высокие требования, что, по его мнению, помогает формировать характер и дисциплину.

