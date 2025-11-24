Революция в грузовых перевозках: двухтонный самолет с вертикальным взлетом испытали в Китае (видео)

В юго-западной провинции Гуйчжоу успешно проведены испытания двухтонного электрического самолёта вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Машина совершила первый грузовой перелёт между двумя городами региона, что стало знаковым этапом для развития маловысотной логистики в горной местности. Испытания прошли под руководством компании Guiyang Low-Altitude Industry Development Company, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Перелёт, доказавший эффективность новой технологии

Во время тестового рейса eVTOL преодолел 118 километров за 40 минут, доставив медикаменты экстренной помощи и местную сельхозпродукцию.

По данным китайских СМИ, такой результат демонстрирует реальные преимущества перед традиционными наземными маршрутами, которые в Гуйчжоу часто осложнены горным ландшафтом и низкой пропускной способностью дорог.

Преимущества eVTOL: экологичность, автономность и мобильность

Новый аппарат оснащён полностью электрической силовой установкой и не производит углеродных выбросов.

Ключевые особенности конструкции:

Вертикальный взлёт и посадка , аналогично вертолёту — отсутствие необходимости в ВПП;

Снижение уровня шума , что позволяет выполнять рейсы в населённых районах без сильной акустической нагрузки;

Гибкость применения — аппарат рассчитан на короткие и средние дистанции, включая пассажирские рейсы, логистику и аварийно-спасательные миссии.

Возможности для Гуйчжоу: логистика, которая экономит до 80% времени

Заместитель генерального директора компании Конг Сюбин подчеркнул, что горный рельеф долгие годы создавал серьёзные трудности для транспортировки грузов.

Однако внедрение таких аппаратов меняет ситуацию:

«Этот экологичный электрический самолёт способен сократить время доставки сельхозпродукции и срочных грузов более чем на 80%, благодаря развитию экономики малой высоты и совершенствованию технологий».

Новая транспортная сеть: от испытаний к регулярным маршрутам

Успешный тестовый полёт создаёт предпосылки для запуска постоянного грузового авиамаршрута в горных районах Гуйчжоу. По оценкам местных СМИ, eVTOL-транспорт станет частью многоуровневой логистической системы, формируя трёхмерную транспортную сеть — наземную, воздушную и маловысотную.

Такой подход может коренным образом изменить скорости доставки, улучшить логистику и открыть новые возможности для региональной экономики юго-запада Китая.