24.11.2025, 08:16

Как определить свежесть яйца, не разбивая его: проверенный метод наших предков

Новости Мира 0 523

Когда в доме заканчиваются яйца, а в холодильнике остаются те, что лежат уже несколько недель, возникает естественный вопрос: можно ли их ещё использовать в пищу? Существует простой и надёжный способ проверки, которому доверяли ещё наши бабушки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Всё, что нужно — вода и наблюдательность

Никаких гаджетов и пробных разбиваний. Достаточно миски с холодной водой:

  • Свежее яйцо ложится на бок и остаётся на дне.

  • Яйцо около недели стоит вертикально, но не всплывает — его можно использовать для варки.

  • Яйцо, которое всплывает — не пригодно для еды, его следует выбросить.

Причина проста: внутри яйца с течением времени образуется газовая камера. Чем она больше, тем легче яйцо, и тем больше вероятность всплывания.

Почему этот метод работает

Метод с водой основан на законах физики. Ни запах, ни внешний вид не дают такой точной информации о свежести яйца.

Даже срок годности, указанный в магазине, не всегда гарантирует свежесть: яйца могли лежать на полке слишком долго или храниться при неправильной температуре.

Правильное хранение яиц

Чтобы продлить срок годности:

  • Не храните яйца в дверце холодильника — там температура нестабильна, и они портятся быстрее.

  • Лучшее место — задняя часть полки, где прохладно и нет перепадов температуры.

  • Сохраняйте яйцо тупым концом вверх — это замедляет процесс порчи.

Альтернативные способы проверки

Некоторые хозяйки проверяют яйца на свет с помощью лампы — метод работает, но требует опыта и подходящей лампы.

Метод с водой же универсален: им можно пользоваться в любом возрасте и при любом уровне кулинарной подготовки.

Как выбрать яйца для разных блюд

  • Для варки или салатов: яйца, постоявшие 5–7 дней. Они легче очищаются и не трескаются при варке.

  • Для жарки или омлета: лучше использовать только свежие яйца. Старые яйца могут дать водянистую текстуру и рыхлое тесто.

Вывод

Проверка яйца с помощью воды — простой, безопасный и надёжный способ. Она не требует усилий, но даёт уверенность, что продукты безопасны для детей и пожилых.

