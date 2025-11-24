Как определить свежесть яйца, не разбивая его: проверенный метод наших предков

Когда в доме заканчиваются яйца, а в холодильнике остаются те, что лежат уже несколько недель, возникает естественный вопрос: можно ли их ещё использовать в пищу? Существует простой и надёжный способ проверки, которому доверяли ещё наши бабушки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ru.pinterest.com

Всё, что нужно — вода и наблюдательность

Никаких гаджетов и пробных разбиваний. Достаточно миски с холодной водой:

Свежее яйцо ложится на бок и остаётся на дне.

Яйцо около недели стоит вертикально, но не всплывает — его можно использовать для варки.

Яйцо, которое всплывает — не пригодно для еды, его следует выбросить.

Причина проста: внутри яйца с течением времени образуется газовая камера. Чем она больше, тем легче яйцо, и тем больше вероятность всплывания.

Почему этот метод работает

Метод с водой основан на законах физики. Ни запах, ни внешний вид не дают такой точной информации о свежести яйца.

Даже срок годности, указанный в магазине, не всегда гарантирует свежесть: яйца могли лежать на полке слишком долго или храниться при неправильной температуре.

Правильное хранение яиц

Чтобы продлить срок годности:

Не храните яйца в дверце холодильника — там температура нестабильна, и они портятся быстрее.

Лучшее место — задняя часть полки, где прохладно и нет перепадов температуры.

Сохраняйте яйцо тупым концом вверх — это замедляет процесс порчи.

Альтернативные способы проверки

Некоторые хозяйки проверяют яйца на свет с помощью лампы — метод работает, но требует опыта и подходящей лампы.

Метод с водой же универсален: им можно пользоваться в любом возрасте и при любом уровне кулинарной подготовки.

Как выбрать яйца для разных блюд

Для варки или салатов : яйца, постоявшие 5–7 дней. Они легче очищаются и не трескаются при варке.

Для жарки или омлета: лучше использовать только свежие яйца. Старые яйца могут дать водянистую текстуру и рыхлое тесто.

Вывод

Проверка яйца с помощью воды — простой, безопасный и надёжный способ. Она не требует усилий, но даёт уверенность, что продукты безопасны для детей и пожилых.