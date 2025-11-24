18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.11.2025, 08:48

Красная икра по заманчивой цене: в России всплеск интернет-мошенничества

Новости Мира 0 338

С приближением новогодних праздников в России участились случаи мошенничества в сети. Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, предлагая покупателям красную икру и другие морепродукты, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Фейковые магазины в преддверии праздников

«С приближением праздников увеличивается количество мошеннических схем с продажей красной икры и прочих деликатесов», — отметил парламентарий.

Как работает новая схема

Депутат объяснил, что современные технологии делают интернет-торговлю особенно уязвимой. Создать фишинговый сайт и сопутствующие страницы в соцсетях сегодня не составляет труда. Мошенники наполняют такие ресурсы яркими фотографиями и заманчивыми предложениями, создавая иллюзию легитимного магазина.

«Покупатель, привыкший заказывать товары онлайн и желающий сэкономить, легко попадает на такую удочку», — подчеркнул Антропенко.

Риски для покупателей

Особую опасность представляют покупки в неизвестных интернет-магазинах, особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах. Депутат призвал:

  • Не оставлять оплату и реквизиты карт до получения товара.

  • Покупать продукты только в проверенных местах, таких как сайты известных магазинов и крупных маркетплейсов.

  • С особой осторожностью относиться к икре «на вес», поскольку условия хранения и транспортировки часто нарушаются, что может повлиять на качество и безопасность продукта.

Итог: осторожность важнее всего

Праздничный сезон привлекает мошенников активнее обычного, поэтому внимательность при онлайн-покупках — ключ к безопасности. Любое подозрительное предложение стоит проверять, а перед оплатой товара лучше убедиться, что магазин действительно существует и имеет положительные отзывы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь