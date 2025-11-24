Красная икра по заманчивой цене: в России всплеск интернет-мошенничества

С приближением новогодних праздников в России участились случаи мошенничества в сети. Как сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко, злоумышленники создают поддельные интернет-магазины, предлагая покупателям красную икру и другие морепродукты, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Фейковые магазины в преддверии праздников

«С приближением праздников увеличивается количество мошеннических схем с продажей красной икры и прочих деликатесов», — отметил парламентарий.

Как работает новая схема

Депутат объяснил, что современные технологии делают интернет-торговлю особенно уязвимой. Создать фишинговый сайт и сопутствующие страницы в соцсетях сегодня не составляет труда. Мошенники наполняют такие ресурсы яркими фотографиями и заманчивыми предложениями, создавая иллюзию легитимного магазина.

«Покупатель, привыкший заказывать товары онлайн и желающий сэкономить, легко попадает на такую удочку», — подчеркнул Антропенко.

Риски для покупателей

Особую опасность представляют покупки в неизвестных интернет-магазинах, особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах. Депутат призвал:

Не оставлять оплату и реквизиты карт до получения товара .

Покупать продукты только в проверенных местах , таких как сайты известных магазинов и крупных маркетплейсов.

С особой осторожностью относиться к икре «на вес», поскольку условия хранения и транспортировки часто нарушаются, что может повлиять на качество и безопасность продукта.

Итог: осторожность важнее всего

Праздничный сезон привлекает мошенников активнее обычного, поэтому внимательность при онлайн-покупках — ключ к безопасности. Любое подозрительное предложение стоит проверять, а перед оплатой товара лучше убедиться, что магазин действительно существует и имеет положительные отзывы.