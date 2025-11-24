18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.11.2025, 09:34

Заговор против власти: в Киргизии задержаны сын и сторонники экс-президента республики Атамбаева

Новости Мира

В Киргизии произошли крупные задержания представителей политической элиты страны. Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) провели рейды, в ходе которых были задержаны лидеры Социал-демократической партии. По данным властей, эти лица якобы участвовали в организации действий, направленных на насильственную смену власти, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: ru.sputnik.kg
Фото: ru.sputnik.kg

Кадыр Атамбаев среди задержанных

Особое внимание правоохранительных органов привлек Кадыр Атамбаев — сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он оказался в числе тех, кого власти подозревают в деятельности, угрожающей конституционному строю страны. Помимо Кадыра Атамбаева, в ходе операций были задержаны и другие сторонники экс-президента, чья роль, по версии следствия, заключается в попытках дестабилизации политической ситуации.

Политический контекст

Эти события разворачиваются на фоне непростой политической обстановки в республике. Социал-демократическая партия, которую в период президентства возглавлял Алмазбек Атамбаев, продолжает оставаться значимой политической силой. Задержания представителей партии могут оказать серьёзное влияние на внутриполитическую динамику страны и усилить напряжение в обществе.

Обвинения и последствия

Правоохранительные органы пока ограничиваются официальными заявлениями и не раскрывают всех деталей расследования. Однако очевидно, что предъявленные обвинения серьёзны и могут повлечь за собой значительные политические последствия, включая дальнейшие аресты и судебные процессы.

Продолжающееся расследование

Следственные действия продолжаются, а компетентные органы обещают предоставлять обновлённую информацию по мере поступления новых данных. Власти подчеркивают, что расследование ведётся строго в рамках закона, а конечные выводы будут оглашены после завершения всех процессуальных процедур.

