24.11.2025, 10:13

Ушёл из жизни бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян

Новости Мира 0 389

На 100-м году жизни скончался бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян. О его смерти сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян в интервью «Матч ТВ», сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Никита Симонян (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)
Никита Симонян (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

«Никита Павлович 20 ноября почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Сегодня он ушел из жизни», — отметил Мирзоян.

Герой Труда и юбиляр

12 октября Симонян отметил 99-летие. За два дня до этого президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за огромный вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Олимпийский чемпион и рекордсмен сборной СССР

Никита Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР на играх 1956 года. В 1958 году команда Советского Союза дебютировала на чемпионате мира в Швеции, где Симонян был капитаном сборной.

Он вошел в историю, забив первый гол сборной СССР на чемпионате мира, поразив ворота сборной Англии. Всего за национальную команду он провел 20 матчей, забив 10 голов, после чего завершил карьеру в сборной.

Звездная карьера в «Спартаке»

В чемпионатах СССР Симонян провел 285 матчей, забив 145 голов. Он становился чемпионом СССР с «Спартаком» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах, а также выигрывал Кубок СССР в 1950 и 1958 годах.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» с 160 голами.

Успехи в тренерской карьере

После завершения игровой карьеры Симонян стал тренером. Он дважды приводил московский «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969), а также выиграл чемпионат с ереванским «Араратом» в 1973 году.

Руководящие должности в РФС

В декабре 1998 года Никита Симонян был избран вице-президентом Российского футбольного союза, а позднее — первым вице-президентом организации, активно участвуя в развитии российского футбола.

