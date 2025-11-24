Россияне отказываются использовать отчества: причины

С переходом к новым поколениям россияне все реже используют отчества в повседневной коммуникации. Об этом в интервью РИА Новости рассказала кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева. По её словам, в будущем возможен полный отказ от употребления отчеств во многих сферах общения, сообщает Lada.kz.
Киселева подчеркнула, что официальные документы, включая паспорт, по-прежнему будут содержать отчества. Однако количество ситуаций, где их требование действительно необходимо, постепенно сокращается.
«Сегодня мы наблюдаем явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», — отметила эксперт.
Несмотря на общую тенденцию, традиция обращения по отчеству остаётся обязательной в некоторых официальных и профессиональных сферах:
В медицинских учреждениях при общении с врачами;
В образовательных организациях, при общении с преподавателями;
В официальной переписке и деловых документах.
Филолог добавила, что в ряде профессий и повседневных ситуациях отчество практически не используется:
Журналисты давно перешли на обращения по имени;
В банках, МФЦ и государственных учреждениях распространена практика обращения к сотрудникам на «ты» по имени;
В рабочих коллективах всё больше компаний предпочитают неформальное общение без отчеств.
Таким образом, тенденция демонстрирует постепенный отход от формальной модели общения, особенно среди молодежи, при сохранении официальной роли отчества в документах и особых ситуациях.
