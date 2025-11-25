18+
25.11.2025, 06:48

Биологический возраст Роналду на 12 лет меньше его реального

Новости Мира 0 413

Компания Whoop опубликовала данные о биологическом возрасте 40-летнего нападающего сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Согласно измерениям, его биологический возраст составляет всего 28 лет, что на 12 лет меньше его фактического возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sport.ru
Фото: sport.ru

Сам футболист отреагировал на сообщение в социальной сети X, отметив:

«Данные не лгут».

954-й гол в карьере: рекордное достижение

23 ноября Роналду забил свой 954-й мяч в профессиональной карьере. Этот гол был забит эффектным ударом через голову на 96-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халидж». Передача была выполнена Навафом Аль-Бушалом, а встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Аль-Насра».

Впечатляющая карьера и рекорды

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории:

  • национальных сборных,

  • чемпионатов Европы,

  • Лиги чемпионов.

Он стал первым футболистом, преодолевшим рубеж в 900 голов в официальных матчах. В его активе:

  • пять побед в Лиге чемпионов,

  • золото чемпионата Европы 2016 года,

  • два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Уникальные достижения на чемпионатах мира

Роналду остается единственным игроком, забивавшим на пяти подряд чемпионатах мира (с 2006 по 2022 год). Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если сборная Португалии успешно завершит квалификацию.

