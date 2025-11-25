Адольф Гитлер снова в гонке за власть

Житель Намибии Адольф Гитлер Уунона в пятый раз выдвинул свою кандидатуру на региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает немецкое издание Bild , передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: namibian.com.na

Кандидатура и партия

Уунона подтвердил свое участие в выборах, однако подробности своей предвыборной программы он не раскрыл. Политик традиционно представляет правящую партию СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки). Региональные выборы в Намибии назначены на 26 ноября.

Исторический контекст

Намибия имеет давние исторические связи с Германией. С 1884 по 1915 год территория страны была колонией Германской империи и называлась Германская Юго-Западная Африка. После Первой мировой войны управление перешло к Южно-Африканскому Союзу.

В 1990 году Намибия обрела независимость, став суверенным государством.

Политическая карьера Ууноны

Адольф Гитлер Уунона впервые был избран в округе Омпунджа в 2004 году. С тех пор его переизбирали трижды, последний раз в 2020 году.

В интервью Bild Уунона подчеркнул, что его имя не связано с нацистской идеологией. Политик отметил, что его отец не понимал, какую историческую фигуру олицетворяет имя Адольф Гитлер, а он сам «не стремится к мировому господству».