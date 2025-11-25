18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 07:36

Конкурсантка "Мисс Вселенная" упала со сцены и попала в реанимацию (видео)

Новости Мира 0 634

28-летняя конкурсантка из Ямайки, Габриэль Генри, оказалась в реанимации после инцидента на конкурсе «Мисс Вселенная», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Cut.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как произошел инцидент

Инцидент случился 19 ноября во время предварительного тура конкурса, проходившего в Таиланде. Генри, представляющая Ямайку и владеющая титулом «Мисс Ямайка», дефилировала в длинном вечернем платье и обуви на высокой платформе. В какой-то момент она не заметила края сцены и упала вниз.

Момент падения был зафиксирован на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди поклонников конкурса.

Первые оценки организаторов

Сразу после происшествия Габриэль была унесена с места на носилках. По первоначальной информации от организаторов конкурса, серьезных травм она не получила. Однако позднее врачи уточнили, что ситуация значительно серьезнее, чем казалось сначала.

Текущее состояние участницы

Медики сообщили, что Габриэль Генри останется в отделении интенсивной терапии как минимум семь дней. Подробности о характере травм пока не раскрываются, однако отмечается, что состояние требует постоянного наблюдения специалистов.

1
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь