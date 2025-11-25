Конкурсантка "Мисс Вселенная" упала со сцены и попала в реанимацию (видео)

28-летняя конкурсантка из Ямайки, Габриэль Генри, оказалась в реанимации после инцидента на конкурсе «Мисс Вселенная», сообщает Lada.kz со ссылкой на The Cut.

Фото: кадр YouTube

Как произошел инцидент

Инцидент случился 19 ноября во время предварительного тура конкурса, проходившего в Таиланде. Генри, представляющая Ямайку и владеющая титулом «Мисс Ямайка», дефилировала в длинном вечернем платье и обуви на высокой платформе. В какой-то момент она не заметила края сцены и упала вниз.

Момент падения был зафиксирован на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение среди поклонников конкурса.

Первые оценки организаторов

Сразу после происшествия Габриэль была унесена с места на носилках. По первоначальной информации от организаторов конкурса, серьезных травм она не получила. Однако позднее врачи уточнили, что ситуация значительно серьезнее, чем казалось сначала.

Текущее состояние участницы

Медики сообщили, что Габриэль Генри останется в отделении интенсивной терапии как минимум семь дней. Подробности о характере травм пока не раскрываются, однако отмечается, что состояние требует постоянного наблюдения специалистов.