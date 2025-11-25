18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
25.11.2025, 08:41

Синяки под глазами у детей: обычная усталость или тревожный сигнал?

Новости Мира 0 410

Синяки под глазами у детей нередко вызывают беспокойство у родителей. Педиатр Дарья Нелюбина из «СМ-Клиника» поясняет, что такие круги могут быть как естественной особенностью, так и признаком серьезных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Врожденные причины и наследственная предрасположенность

Некоторые дети имеют темные круги вокруг глаз по естественным причинам. Это связано с повышенной выработкой меланина, что называется периорбитальной гиперпигментацией.

«Часто это наследственная особенность, которая не указывает на болезни», — уточняет педиатр.

Однако даже в таких случаях симптом может сочетаться с патологиями эндокринной системы, включая нарушения работы надпочечников или половых желез, а также заболевания желчевыводящих путей.

Усиление пигментации: обмен веществ, витамины и хронические факторы

Темные круги могут становиться более заметными при:

  • Нарушениях обмена веществ;

  • Дефиците витаминов;

  • Хронической интоксикации;

  • Длительно текущих инфекциях;

  • Приеме некоторых медикаментов.

Кроме того, склонность к аллергическим реакциям также может вызывать появление синяков под глазами у детей.

Временные причины: усталость и образ жизни

Не всегда синяки являются признаком болезни. Часто они появляются на фоне:

  • Недостатка сна и нерегулярного режима;

  • Длительного использования гаджетов;

  • Недостатка прогулок и физической активности.

Эти факторы расширяют сосуды под глазами и способствуют задержке жидкости, поэтому такие синяки обычно проходят после коррекции режима и привычек ребенка.

Периорбитальный цианоз: когда синюшность опасна

Особое внимание стоит уделить периорбитальному цианозу — синим или синюшным кругам вокруг глаз.

«Цианоз может говорить о проблемах с сердцем, дыхательной системой, почками и предшествовать острым состояниям», — предупреждает Нелюбина.

Симптом проявляется там, где кожа особенно тонкая и сосуды расположены близко к поверхности, делая область вокруг глаз индикатором возможных нарушений.

Когда обращаться к врачу

Педиатр подчеркивает, что при появлении синяков под глазами важно обратиться к специалисту. Только врач сможет:

  • Выявить точную причину;

  • Оценить опасность для здоровья;

  • Назначить при необходимости эффективное лечение.

Игнорирование симптома может привести к пропуску серьезного заболевания, поэтому не стоит ограничиваться домашними наблюдениями.

