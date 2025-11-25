Синяки под глазами у детей: обычная усталость или тревожный сигнал?

Синяки под глазами у детей нередко вызывают беспокойство у родителей. Педиатр Дарья Нелюбина из «СМ-Клиника» поясняет, что такие круги могут быть как естественной особенностью, так и признаком серьезных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Некоторые дети имеют темные круги вокруг глаз по естественным причинам. Это связано с повышенной выработкой меланина, что называется периорбитальной гиперпигментацией.
«Часто это наследственная особенность, которая не указывает на болезни», — уточняет педиатр.
Однако даже в таких случаях симптом может сочетаться с патологиями эндокринной системы, включая нарушения работы надпочечников или половых желез, а также заболевания желчевыводящих путей.
Темные круги могут становиться более заметными при:
Нарушениях обмена веществ;
Дефиците витаминов;
Хронической интоксикации;
Длительно текущих инфекциях;
Приеме некоторых медикаментов.
Кроме того, склонность к аллергическим реакциям также может вызывать появление синяков под глазами у детей.
Не всегда синяки являются признаком болезни. Часто они появляются на фоне:
Недостатка сна и нерегулярного режима;
Длительного использования гаджетов;
Недостатка прогулок и физической активности.
Эти факторы расширяют сосуды под глазами и способствуют задержке жидкости, поэтому такие синяки обычно проходят после коррекции режима и привычек ребенка.
Особое внимание стоит уделить периорбитальному цианозу — синим или синюшным кругам вокруг глаз.
«Цианоз может говорить о проблемах с сердцем, дыхательной системой, почками и предшествовать острым состояниям», — предупреждает Нелюбина.
Симптом проявляется там, где кожа особенно тонкая и сосуды расположены близко к поверхности, делая область вокруг глаз индикатором возможных нарушений.
Педиатр подчеркивает, что при появлении синяков под глазами важно обратиться к специалисту. Только врач сможет:
Выявить точную причину;
Оценить опасность для здоровья;
Назначить при необходимости эффективное лечение.
Игнорирование симптома может привести к пропуску серьезного заболевания, поэтому не стоит ограничиваться домашними наблюдениями.
