Ретроградный Меркурий: почему все боятся этой планеты и как она меняет жизнь

Ретроградный Меркурий — одно из самых обсуждаемых астрологических явлений. Многие верят, что в этот период возможны сбои в работе техники, коммуникациях и документах. В этой статье разберем, что такое ретроградный Меркурий, как он проявляется, на кого влияет и чего ожидать в 2025 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Что означает ретроградный Меркурий

В астрологии движение планеты делят на два типа: директное и ретроградное.

Директное движение — привычное, когда планета следует своей орбите вокруг Солнца.

Ретроградное движение — видимая иллюзия обратного хода планеты с точки зрения Земли. На самом деле Меркурий не меняет направление, просто его скорость и траектория относительно Земли создают эффект "движения назад".

Астролог Анна Ушакова объясняет:

«Меркурий отвечает за информацию, знания, контакты, сделки, документы, общение, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда именно эти сферы чаще всего сталкиваются с трудностями».

Важно понимать, что глобально планета не причиняет серьезных проблем — чаще сбои носят бытовой или организационный характер.

Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году

Меркурий — самая быстрая планета Солнечной системы. Полный оборот вокруг Солнца она делает за 88 дней, а ретроградные периоды случаются, когда Меркурий «обгоняет» Землю по орбите.

В 2025 году планету ожидают три ретроградных периода, каждый длится примерно три недели:

15 марта – 7 апреля

18 июля – 11 августа

10 ноября – 29 ноября

Эти интервалы астрологи советуют учитывать при планировании важных дел.

На кого влияет ретроградный Меркурий

Воздействие Меркурия ощущают все, но степень влияния индивидуальна и зависит от натальной карты человека.

Для большинства людей это влияние будет едва заметным.

Если в карте Меркурий управляет ключевыми сферами, например, карьерой, в ретроградный период могут возникнуть задержки и путаница на работе.

Те, кто родился в период ретроградного Меркурия, напротив, могут получать дополнительную удачу в делах, связанных с документами, обучением и покупками.

Почему астрологи настороженно относятся к ретроградным планетам

Анна Ушакова рекомендует не начинать новые крупные проекты в период ретрограда, а уже начатые тщательно проверять:

Серьезные документы и сделки следует перепроверять несколько раз.

Важно создавать резервные копии проектов и дублировать важные данные.

Путешествия и транспорт могут сопровождаться задержками и переносами.

Техника, автомобили и бытовые приборы требуют повышенного внимания.

Продажи и покупки могут затянуться или осложниться, но уже начатые сделки, наоборот, иногда ускоряются.

Кроме того, астрологи отмечают интересные социальные особенности:

В период ретрограда часто возвращаются старые знакомые и бывшие партнёры.

Подходит время для завершения незаконченных дел, возобновления проектов и пересмотра хобби, которые при правильном подходе могут стать источником дохода.

Влияние на знаки зодиака и советы на 2025 год

Астрологи считают, что конкретное влияние Меркурия зависит от личной карты, но есть общие рекомендации для всех:

Будьте внимательны к документам и сделкам.

Перепроверяйте важную информацию и деловые контакты.

Следите за расписанием транспорта и состоянием техники.

Используйте период для завершения старых проектов и возвращения к незавершённым задачам.

В то же время, как подчеркивает эксперт: