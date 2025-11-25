18+
25.11.2025, 11:32

Как выжить в мире русского языка: сколько слов действительно нужно знать

Новости Мира

Русский язык — одна из самых развитых и гибких языковых систем, но даже ученые признают: точно подсчитать количество слов невозможно. Тем не менее, по данным главного редактора портала «Грамота.ру», кандидата филологических наук Ксении Киселевой, в русском языке минимум 200 тысяч слов, чье написание и статус официально зафиксированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, это показывает академический орфографический ресурс «Академос», где собраны слова, первые части слов (например, кибер-, радио-, мини-), а также собственные имена. Все эти единицы имеют закрепленное написание и являются частью современного языка.

Почему точное количество слов подсчитать невозможно

Филологи признают: русский язык слишком продуктивен, чтобы установить фиксированное число слов.
Практически любое слово может стать основой для нового:

  • из «тарифа» рождается разговорное «тарифище»;

  • от «лавировать» можно образовать «вылавировать».

Творческий потенциал языка делает его «бесконечным»: пользователи постоянно конструируют новые формы, а общественная практика — новые значения.

Что говорит толковый словарь: 150 тысяч слов, но многое еще за рамками

В новом «Большом академическом словаре русского языка» содержится около 150 тысяч слов — это те единицы, у которых уже описано значение. Там можно найти традиционные вариации: дом — домик — домичек — домишко — домище.
Но не все современные слова успели попасть в этот перечень. Киселева приводит примеры:

  • сложных глаголов с несколькими приставками, вроде «допереоформить», в словаре пока нет;

  • слово «стартап» уже фиксируется, а вот «стартапер» — еще нет;

  • популярные сегодня значения слов «выгорание» и «токсичный» также пока не отражены.

Это подчеркивает: язык живет быстрее, чем успевают обновляться академические издания.

Сколько слов нужно иностранцу, чтобы говорить по-русски

Несмотря на огромный словарный запас русского языка, чтобы иностранец смог уверенно понимать речь и выражать свои мысли, не требуется десятки тысяч слов.

По данным Киселевой, для уровня владения языком B1 достаточно 2–3 тысяч слов и умения грамотно строить фразы. Такой уровень позволяет вести повседневное общение, понимать основную информацию и поддерживать разговор на бытовые темы.

Вывод

Русский язык — это динамичная, постоянно растущая система, в которой число слов измеряется сотнями тысяч, но продолжает увеличиваться ежедневно. Он одновременно сложен, гибок и удивительно открыт для новых значений и форм — именно это делает его уникальным.

