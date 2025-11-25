18+
25.11.2025, 12:46

Основательница Wildberries предупредила о последствиях запрета скидок на маркетплейсах

Новости Мира 0 960

Основательница Wildberries и глава объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким, направила письмо в Центробанк, правительство РФ и Федеральное собрание, в котором выразила обеспокоенность инициативой запрета скидок на маркетплейсах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Банки под давлением собственных интересов

По словам Ким, инициатива об отмене скидок продиктована главным образом стремлением банков сократить затраты на кешбэки и бонусные программы, а также сохранить комиссионные доходы и устранить конкурентов.

«К чему это приведёт? К стагнации российского бизнеса, росту инфляции, резкому ухудшению конкурентной среды», — подчеркнула предпринимательница.

Возможности для лояльности клиентов остаются

Ким отметила, что крупные банки вполне могут предлагать своим клиентам выгоду при покупках на маркетплейсах, однако реализуют это лишь единицы. При этом интернет-торговцы не ставят ограничений на развитие программ лояльности банков на своих платформах.

«Циничная цель» банков

21 ноября Ким заявляла, что крупнейшие российские банки, выдвинувшие идею отмены скидок, преследуют единственную цель — «цинично уничтожить конкурентов».

Призыв к честной конкуренции

Основательница Wildberries призвала всех участников рынка «играть по-честному» и ставить во главу угла интересы страны, предпочтения потребителей и их благополучие.

