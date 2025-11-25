Ванга предсказала события 2026 года: все начинает сбываться

Болгарская провидица Ванга по праву считается одной из самых известных ясновидящих мира. Ее пророчества нередко сбываются, вызывая удивление у современников. Среди предсказаний Ванги есть и те, что касаются 2026 года — наступающий год, по ее словам, будет временем перемен и испытаний для человечества, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Войны и природные катаклизмы: точка невозврата

Ванга не боялась говорить о том, что пугало окружающих. Еще в XX веке она предупреждала, что в двадцатые годы XXI века мир окажется втянутым в многочисленные военные конфликты.

«Сами себе роют могилу, не жалея землю», — отмечала провидица.

По ее словам, опасность исходила не только от людей, но и от природы. Толкователи считают, что предсказания о засухах, наводнениях и землетрясениях напрямую относятся к 2026 году. Ванга предупреждала:

«Одна часть мира замерзнет, а другая сгорит».

Искусственный интеллект: новая угроза человечеству

Еще полвека назад идеи о развитии искусственного интеллекта и «разумных машин» казались фантастикой. Сегодня многие из них становятся реальностью. Ванга предсказала, что люди будут общаться с машинами так, как с друзьями:

«Люди будут говорить с машинами, как с друзьями».

Однако ясновидящая видела в этом и опасность. Она считала, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы мировыми элитами для контроля над населением, создавая новые угрозы для свободы людей.

Предупреждение Ванги: будущее можно изменить

Важно отметить, что сама Ванга всегда говорила, что ее пророчества — не приговор. Она верила, что человечество способно изменить будущее, если прислушается к предупреждениям. По словам провидицы, многое зависит от решений и действий людей сегодня.