Ванга предсказала события 2026 года: все начинает сбываться

Болгарская провидица Ванга по праву считается одной из самых известных ясновидящих мира. Ее пророчества нередко сбываются, вызывая удивление у современников. Среди предсказаний Ванги есть и те, что касаются 2026 года — наступающий год, по ее словам, будет временем перемен и испытаний для человечества, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Ванга не боялась говорить о том, что пугало окружающих. Еще в XX веке она предупреждала, что в двадцатые годы XXI века мир окажется втянутым в многочисленные военные конфликты.
«Сами себе роют могилу, не жалея землю», — отмечала провидица.
По ее словам, опасность исходила не только от людей, но и от природы. Толкователи считают, что предсказания о засухах, наводнениях и землетрясениях напрямую относятся к 2026 году. Ванга предупреждала:
«Одна часть мира замерзнет, а другая сгорит».
Еще полвека назад идеи о развитии искусственного интеллекта и «разумных машин» казались фантастикой. Сегодня многие из них становятся реальностью. Ванга предсказала, что люди будут общаться с машинами так, как с друзьями:
«Люди будут говорить с машинами, как с друзьями».
Однако ясновидящая видела в этом и опасность. Она считала, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы мировыми элитами для контроля над населением, создавая новые угрозы для свободы людей.
Важно отметить, что сама Ванга всегда говорила, что ее пророчества — не приговор. Она верила, что человечество способно изменить будущее, если прислушается к предупреждениям. По словам провидицы, многое зависит от решений и действий людей сегодня.
