Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование военных действий на Украине за счет средств американских налогоплательщиков. Об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Трамп остановил расходование американских налогов на войну

«Президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это его приоритет. Мы не можем бесконечно поставлять оружие, и сегодня сохраняем оптимизм относительно возможного мирного соглашения», — подчеркнула Левитт.

Таким образом, Белый дом официально объявил о прекращении прямого финансирования конфликта на территории Украины, что станет значимой политической позицией Вашингтона в международной повестке.

США продолжают продажи оружия через НАТО

Несмотря на отказ от финансирования боевых операций напрямую, Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву через страны НАТО. Летом этого года Трамп анонсировал новую схему поставок, которая была названа Priority Ukraine Requirements List (PURL).

По словам министра финансов США Скотта Бессента, США продают оружие с небольшой наценкой — около 10%. Это позволяет формально поддерживать Киев, не расходуя при этом средства американских налогоплательщиков на прямую помощь.

Реакция России и международный контекст

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине, рассматривая их как поддержку военного конфликта со стороны Запада. В то же время, администрация Трампа делает акцент на дипломатическом разрешении кризиса и стремлении к заключению мирного соглашения.

Эксперты отмечают, что новая схема поставок через НАТО позволяет США сохранять влияние на ход конфликта, при этом минимизируя прямое вовлечение американского бюджета.