18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 16:48

«Вменяемые отличат»: покупателей назвали главными виновниками фальшивой чёрной икры

Новости Мира 0 524

Россияне рискуют нарваться на поддельную черную икру, если не обращают внимания на маркировку и контрэтикетку. По словам Ярослава Викторова, основателя федеральной икорной компании «А-Икра», основная причина появления фальсификата — не китайские производители, а недостаток потребительской грамотности и культуры потребления в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

«Если бы российские покупатели знали, каким требованиям должна соответствовать икра, а именно имела маркировку «Честный знак» и контрэтикетку, подобных случаев не происходило бы», — отметил эксперт в интервью НСН.

Фальсификат под видом деликатеса

Сегодня недобросовестные производители предлагают под видом икры продукты, которые по сути являются имитацией: в лучшем случае — «рыбный бульон», окрашенный под черную икру. Наибольшую активность мошенники проявляют в декабре, когда себестоимость такой имитации составляет всего 100–200 рублей, а продается она по 10–20 тыс. рублей за килограмм.

«Большинство людей не заморачиваются насчет того, что они едят. Нужно работать над культурой потребления», — подчеркнул Викторов.

Китайская икра: легально и качественно

По словам эксперта, Китай является мировым лидером по производству черной икры, которая поставляется в лучшие рестораны с мишленовскими звездами. Обычные потребители также могут приобрести качественный продукт, если ориентироваться на официальные правила: наличие маркировки «Честный знак» и контрэтикетки.

Государство, отметил Викторов, предпринимает все меры, чтобы «вменяемый покупатель мог найти качественную продукцию». В результате количество фальсификата на рынке сегодня значительно меньше, чем в прошлые годы.

Опасные предложения в Telegram и рознице

Telegram-каналы и некоторые магазины предлагают черную икру по крайне заниженной цене — в 50 раз дешевле оригинала. Так, подделку можно купить примерно за 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра стоит не меньше 10 тыс. рублей за такой же объем.

«Любой нормальный человек должен понимать: икра по 10–20 тыс. рублей за килограмм через Telegram-каналы — это чистой воды развод», — заключил Викторов.

Итог

Главная рекомендация эксперта — не доверять низкой цене и обращать внимание на официальную маркировку. Только внимательный и осознанный подход к покупкам поможет россиянам избежать обмана и приобрести качественный продукт.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь