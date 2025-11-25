«Вменяемые отличат»: покупателей назвали главными виновниками фальшивой чёрной икры

Россияне рискуют нарваться на поддельную черную икру, если не обращают внимания на маркировку и контрэтикетку. По словам Ярослава Викторова, основателя федеральной икорной компании «А-Икра», основная причина появления фальсификата — не китайские производители, а недостаток потребительской грамотности и культуры потребления в России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

«Если бы российские покупатели знали, каким требованиям должна соответствовать икра, а именно имела маркировку «Честный знак» и контрэтикетку, подобных случаев не происходило бы», — отметил эксперт в интервью НСН.

Фальсификат под видом деликатеса

Сегодня недобросовестные производители предлагают под видом икры продукты, которые по сути являются имитацией: в лучшем случае — «рыбный бульон», окрашенный под черную икру. Наибольшую активность мошенники проявляют в декабре, когда себестоимость такой имитации составляет всего 100–200 рублей, а продается она по 10–20 тыс. рублей за килограмм.

«Большинство людей не заморачиваются насчет того, что они едят. Нужно работать над культурой потребления», — подчеркнул Викторов.

Китайская икра: легально и качественно

По словам эксперта, Китай является мировым лидером по производству черной икры, которая поставляется в лучшие рестораны с мишленовскими звездами. Обычные потребители также могут приобрести качественный продукт, если ориентироваться на официальные правила: наличие маркировки «Честный знак» и контрэтикетки.

Государство, отметил Викторов, предпринимает все меры, чтобы «вменяемый покупатель мог найти качественную продукцию». В результате количество фальсификата на рынке сегодня значительно меньше, чем в прошлые годы.

Опасные предложения в Telegram и рознице

Telegram-каналы и некоторые магазины предлагают черную икру по крайне заниженной цене — в 50 раз дешевле оригинала. Так, подделку можно купить примерно за 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра стоит не меньше 10 тыс. рублей за такой же объем.

«Любой нормальный человек должен понимать: икра по 10–20 тыс. рублей за килограмм через Telegram-каналы — это чистой воды развод», — заключил Викторов.

Итог

Главная рекомендация эксперта — не доверять низкой цене и обращать внимание на официальную маркировку. Только внимательный и осознанный подход к покупкам поможет россиянам избежать обмана и приобрести качественный продукт.