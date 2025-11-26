18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.11.2025, 19:33

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис спасёт мир после смерти: мозг актёра передадут учёным

Новости Мира 0 569

Знаменитый голливудский актёр Брюс Уиллис, известный своими ролями в серии «Крепкий орешек», завершил карьеру из-за прогрессирующей болезни. Два года назад у артиста была диагностирована лобно-височная деменция (FTD). Сегодня Уиллис уже не узнаёт близких и требует постоянного ухода, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: film.dziennik.pl
Фото: film.dziennik.pl

Решение супруги: мозг артиста пойдёт на научные исследования

Супруга актёра, Эмма Хеминг, объявила о намерении передать мозг мужа учёным после его смерти. По её словам, это трудное решение, но оно призвано помочь развитию медицины и будущим пациентам с аналогичным заболеванием.

«Это наука. Однажды это может помочь другим семьям», — подчеркнула Хеминг в интервью The WP Times.

Как исследования мозга Уиллиса помогут науке

Эмма пояснила, что изучение поражённых тканей мозга позволит учёным:

  • выявить аномалии белков, связанные с лобно-височной деменцией;

  • обнаружить мутации генов, играющие роль в развитии болезни;

  • продвинуться в разработке новых методов лечения для будущих пациентов.

По её словам, подобные исследования крайне важны для понимания FTD и создания эффективных терапий.

Семья готовится к неизбежному

Хеминг отметила, что разговоры о смерти Уиллиса стали частью жизни семьи после того, как болезнь начала прогрессировать. Актёр сейчас нуждается в круглосуточном уходе, и каждый день приносит новые трудности.

Несмотря на личную боль, семья надеется, что этот шаг принесёт практическую пользу науке и другим людям, столкнувшимся с подобным диагнозом.

