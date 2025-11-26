18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.11.2025, 07:47

Украина согласилась на мирное предложение США

Новости Мира 0 625

Американский телеканал CBS сообщил, что Украина дала согласие на предложенное мирное соглашение. По словам представителя США, украинская сторона поддержала основные положения документа, оставив открытыми лишь «незначительные детали», которые требуют доработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — приводит слова чиновника CBS. Он отметил, что продолжается работа над уточнением мелких пунктов документа.

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил оптимизм: «Мы сохраняем большой оптимизм. Надеемся, что скоро получим ответ от России. Все движется быстро». 25 ноября он несколько часов вел переговоры с российскими представителями, участвуя в различных встречах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации Киева и Вашингтона в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

Россия оценила сокращенный мирный план как неполноценный

По информации Bloomberg, Россия не согласна с обновленным вариантом мирного плана. Изначально предложенный США проект включал несколько принципиальных условий:

  • отказ Украины от вступления в НАТО;

  • вывод украинских войск из контролируемых территорий Донбасса;

  • признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

Президент России Владимир Путин называл первоначальный документ возможной основой для урегулирования конфликта, однако последующие изменения вызвали у Москвы сомнения.

Корректировки плана и новые условия

Украинская и американская делегации внесли изменения в план. По данным Politico:

  • из документа исключено девять пунктов;

  • изменено условие передачи Донбасса под контроль России;

  • пересмотрены «деликатные вопросы», связанные с территориальной целостностью Украины.

Киев и Вашингтон договорились, что обсуждение вопросов территорий и интеграции в НАТО будет продолжено на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Москва готова к промежуточной версии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть промежуточный вариант соглашения. Он подчеркнул: «У нас есть каналы общения с американскими коллегами. Мы ожидаем версию документа, которую США сочтут промежуточной для завершения согласования с европейскими партнерами и Украиной».

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь