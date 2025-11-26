Украина согласилась на мирное предложение США

Американский телеканал CBS сообщил, что Украина дала согласие на предложенное мирное соглашение. По словам представителя США, украинская сторона поддержала основные положения документа, оставив открытыми лишь «незначительные детали», которые требуют доработки, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — приводит слова чиновника CBS. Он отметил, что продолжается работа над уточнением мелких пунктов документа.

Министр армии США Дэн Дрисколл выразил оптимизм: «Мы сохраняем большой оптимизм. Надеемся, что скоро получим ответ от России. Все движется быстро». 25 ноября он несколько часов вел переговоры с российскими представителями, участвуя в различных встречах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что делегации Киева и Вашингтона в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

Россия оценила сокращенный мирный план как неполноценный

По информации Bloomberg, Россия не согласна с обновленным вариантом мирного плана. Изначально предложенный США проект включал несколько принципиальных условий:

отказ Украины от вступления в НАТО;

вывод украинских войск из контролируемых территорий Донбасса;

признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

Президент России Владимир Путин называл первоначальный документ возможной основой для урегулирования конфликта, однако последующие изменения вызвали у Москвы сомнения.

Корректировки плана и новые условия

Украинская и американская делегации внесли изменения в план. По данным Politico:

из документа исключено девять пунктов;

изменено условие передачи Донбасса под контроль России;

пересмотрены «деликатные вопросы», связанные с территориальной целостностью Украины.

Киев и Вашингтон договорились, что обсуждение вопросов территорий и интеграции в НАТО будет продолжено на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Москва готова к промежуточной версии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть промежуточный вариант соглашения. Он подчеркнул: «У нас есть каналы общения с американскими коллегами. Мы ожидаем версию документа, которую США сочтут промежуточной для завершения согласования с европейскими партнерами и Украиной».