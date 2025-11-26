Опасный уход: почему мытьё волос гелем для душа может привести к облысению

Трихолог клиники «СМ-Косметология» София Белаш в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что мытьё волос гелем для душа может негативно сказаться на их здоровье. По словам специалиста, такой уход повышает риск появления перхоти, бактериальных осложнений и даже облысения, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Потеря блеска и ломкость волос

Белаш объяснила, что гели для душа и жидкое мыло не содержат компонентов, необходимых для ухода за волосами и кожей головы. В результате волосы теряют естественный блеск, становятся тусклыми и ломкими.

«Эти средства трудно смыть полностью с волос. Они образуют на поверхности стержня пленку, которая практически не удаляется даже при контакте с жесткой водой. Пряди путаются, становятся непослушными, а кожа головы загрязняется быстрее — повышается жирность, и мыть волосы приходится чаще», — отметила трихолог.

Сухость кожи и риск перхоти

Помимо ухудшения состояния волос, использование геля для душа может провоцировать сухость кожи головы, зуд и появление перхоти. Постоянное расчесывание в таких условиях увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

Жесткая вода усиливает негативное воздействие

Специалист напомнила, что жители городов и так сталкиваются с жесткой водопроводной водой, которая нарушает естественный баланс кожи и усиливает её сухость. Это создает неблагоприятные условия для волосяных фолликулов — структуры, особенно чувствительной к внешним повреждениям.