Не Париж и не Рим: путешественник назвал самый красивый город Европы — не место, а сказка

По мнению известного путешественника Хенрика Йеппесена, самым красивым городом Европы является не Париж, Рим или Барселона, а маленький городок на севере Баварии — Ротенбург-об-дер-Таубер, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Йеппесен — турист с богатым опытом: к 30 годам он успел посетить все страны мира. Его рекомендации и мнения вызывают доверие у любителей путешествий по всему миру.
Главная причина, по которой путешественник влюбился в Ротенбург-об-дер-Таубер, — его сказочная атмосфера. Город был основан в Средние века, и это ощущается в мощеных улицах, узких переулках и старинных площадях.
«Это очень сказочный город, очень старый, с хорошо сохранившимися зданиями», — отмечает Йеппесен в интервью «Турпром».
Любители истории смогут прогуляться по городским стенам, которые когда-то защищали город от захватчиков, и насладиться фантастическими панорамными видами.
Ротенбург-об-дер-Таубер станет настоящей находкой для тех, кто интересуется историей. В городе есть:
Музей средневековой криминалистики;
Старинная ратуша;
Другие исторические памятники и архитектурные объекты.
Помимо этого, город предлагает современные удобства для туристов: бутики, рестораны и сувенирные лавки делают отдых комфортным и разнообразным.
Однако, как отмечает Йеппесен, город постепенно теряет часть своей уединённой магии. Растущая популярность привела к увеличению потока туристов, и найти спокойное место для прогулки становится сложнее.
Ротенбург-об-дер-Таубер — это не просто город, это настоящее путешествие в прошлое, где каждый уголок дышит историей, а виды впечатляют даже бывалых туристов.
Комментарии1 комментарий(ев)