WhatsApp запускает новогоднюю магию

С приближением Нового года WhatsApp решил порадовать пользователей новыми праздничными эффектами, добавив анимацию конфетти в чаты. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на WABetaInfo .

Фото: Rafael Henrique/Globallookpress

Как работают новые анимации

В последнем обновлении мессенджера появилась функция, позволяющая некоторым реакциям на эмодзи вызывать яркую анимацию конфетти. Это делает переписку более праздничной и эмоциональной.

Например, в набор реакций по умолчанию теперь включён эмодзи «Праздничная хлопушка», который при использовании запускает эффект конфетти на экране.

Другие праздничные эмодзи

Помимо хлопушки, WhatsApp добавил несколько новых эмодзи, способных активировать анимацию:

Лицо вечеринки

Шар конфетти

Звенящие бокалы

Бутылка с хлопающей пробкой

Все эти эмодзи воспроизводят одинаковую живую анимацию конфетти, усиливая праздничное настроение в чатах.

Ограниченный период доступности

Как и в прошлом году, эффект конфетти будет доступен лишь на ограниченное время. Пользователи успеют насладиться праздничной атмосферой, прежде чем функция будет временно отключена.