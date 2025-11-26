Россияне бросились скупать новые автомобили

В октябре 2025 года жители России существенно увеличили расходы на покупку новых легковых автомобилей. По данным «Автостата» и «Газпромбанк автолизинга», общая сумма затрат достигла 568 млрд рублей , что на 38,6% больше , чем в сентябре, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости

Впервые за 12 месяцев финансовая емкость рынка превысила полтриллиона рублей, обновив прошлогодний октябрьский рекорд.

Лидеры продаж: китайский автопром в топе

Большая часть средств была направлена на покупку машин китайского производства:

290,9 млрд рублей — автомобили из Китая;

78,1 млрд рублей — европейские марки;

44 млрд рублей — японские бренды.

Таким образом, китайские производители продолжают укреплять позиции на российском автомобильном рынке.

Почему спрос падает, несмотря на рост трат

Глава «Автостата» Сергей Целиков ранее отмечал, что реальные покупки могли бы быть еще выше, если бы не ряд факторов, которые сдерживают спрос. В ходе проведённого опроса были выделены ключевые причины:

1. Высокие банковские ставки

Эту проблему назвали 63% респондентов. Дорогие автокредиты делают покупку новых машин менее доступной.

2. Снижение покупательской способности

Падение реальных доходов и нестабильная экономическая ситуация, по мнению 43% опрошенных, напрямую ограничивают возможности покупки автомобиля.

3. Ожидание возвращения глобальных брендов

Еще 25% респондентов считают, что часть автолюбителей откладывает покупку в надежде на возвращение европейских, японских и американских марок на российский рынок.