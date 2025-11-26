18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 13:48

Ушел из жизни выдающийся актер и режиссер Всеволод Шиловский

Новости Мира

В возрасте 87 лет скончался народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Об этом агентству РИА Новости сообщила актриса его театра Виктория Пархоменко, передает Lada.kz. 

© Евгений Одиноков/РИА Новости
© Евгений Одиноков/РИА Новости

"Да, он (Всеволод Николаевич) умер", — сказала она.

Долгие годы в МХАТе и собственный театр

Всеволод Шиловский посвятил сцене более 20 лет, служа в Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 2009 году актер организовал собственную театральную студию — Театр-студию Всеволода Шиловского, где успешно совмещал работу режиссера и актера, став наставником для молодых артистов.

Первый опыт в кино

Свою первую роль в кино Шиловский получил по приглашению режиссера Василия Пронина. Он сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме "Наш дом" (1965), положив начало своей многолетней карьере на экране.

Знаковые роли и более ста фильмов

За десятилетия актерской деятельности Шиловский снялся более чем в 100 фильмах и телепроектах, среди которых:

  • "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981)

  • "Никколо Паганини" (1982)

  • "Голос" (1982)

  • "Военно-полевой роман" (1983)

  • "Торпедоносцы" (1983)

  • "Жизнь Клима Самгина" (1986–1988)

  • "Апелляция" (1987)

  • "Интердевочка" (1989)

  • "Барханов и его телохранитель" (1996)

  • "Каменская" (1999)

  • "Марш Турецкого" (2000–2007)

  • "Дальнобойщики" (2001)

  • "Я не я" (2008)

  • "Жила-была одна баба" (2011)

  • "Дело чести" (2013)

  • "Наследники" (2021)

Его экранные работы охватывают как драматические, так и исторические, и современные сериалы, оставив значительный след в российском киноискусстве.

Память о Всеволоде Шиловском

Всеволод Шиловский останется в памяти коллег и зрителей как мастер сцены и экрана, талантливый режиссер и педагог, посвятивший жизнь театру и кино.

