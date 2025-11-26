Ушел из жизни выдающийся актер и режиссер Всеволод Шиловский

В возрасте 87 лет скончался народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Об этом агентству РИА Новости сообщила актриса его театра Виктория Пархоменко, передает Lada.kz.
"Да, он (Всеволод Николаевич) умер", — сказала она.
Всеволод Шиловский посвятил сцене более 20 лет, служа в Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 2009 году актер организовал собственную театральную студию — Театр-студию Всеволода Шиловского, где успешно совмещал работу режиссера и актера, став наставником для молодых артистов.
Свою первую роль в кино Шиловский получил по приглашению режиссера Василия Пронина. Он сыграл небольшую роль пассажира в семейной драме "Наш дом" (1965), положив начало своей многолетней карьере на экране.
За десятилетия актерской деятельности Шиловский снялся более чем в 100 фильмах и телепроектах, среди которых:
"Любимая женщина механика Гаврилова" (1981)
"Никколо Паганини" (1982)
"Голос" (1982)
"Военно-полевой роман" (1983)
"Торпедоносцы" (1983)
"Жизнь Клима Самгина" (1986–1988)
"Апелляция" (1987)
"Интердевочка" (1989)
"Барханов и его телохранитель" (1996)
"Каменская" (1999)
"Марш Турецкого" (2000–2007)
"Дальнобойщики" (2001)
"Я не я" (2008)
"Жила-была одна баба" (2011)
"Дело чести" (2013)
"Наследники" (2021)
Его экранные работы охватывают как драматические, так и исторические, и современные сериалы, оставив значительный след в российском киноискусстве.
Всеволод Шиловский останется в памяти коллег и зрителей как мастер сцены и экрана, талантливый режиссер и педагог, посвятивший жизнь театру и кино.
