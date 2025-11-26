18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 15:11

Историческое решение ЕС: все страны обязаны признавать однополые браки

Новости Мира 0 350

Европейский суд вынес историческое решение: все государства Европейского союза обязаны признавать однополые браки, законно заключенные в любой стране блока, даже если их внутреннее законодательство не предусматривает такой возможности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: panorama.pub
Фото: panorama.pub

Отказ в признании брака противоречит правам граждан

Судьи подчеркнули, что отказ в признании законного брака «противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни». Они также отметили, что это может «причинить серьезные неудобства на административном, профессиональном и частном уровнях, вынуждая супругов жить как неженатые люди».

Конкретное дело: польская пара в Берлине

Решение суда связано с делом двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году. По возвращении на родину пара обратилась в польский ЗАГС с просьбой переписать их немецкое свидетельство о браке на польское.

Им было отказано, поскольку однополые браки в Польше не разрешены.

Пара оспорила отказ в Высшем административном суде Польши, который передал дело в Европейский суд в Люксембурге. Во вторник судьи постановили, что такой брак действителен на всей территории 27 стран-членов ЕС.

Свобода передвижения и семейная жизнь в ЕС

Согласно постановлению суда:

«Супруги, являющиеся гражданами ЕС, пользуются свободой передвижения и проживания на территории государств-членов и правом вести нормальную семейную жизнь. Когда они создают семейную жизнь в принимающем государстве-члене, они должны быть уверены, что смогут продолжать эту жизнь по возвращении в страну происхождения».

То есть государства-члены обязаны признавать браки, заключенные в другой стране ЕС, без внесения изменений в собственное законодательство.

Процедура должна осуществляться «без различий» или дополнительных препятствий.

Ситуация в странах ЕС

На сегодняшний день более половины стран ЕС признают однополые браки.

  • Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей однополые браки в 2001 году.

  • Некоторые страны допускают однополые гражданские союзы.

  • Польша пока не признает однополые браки и союзы, несмотря на попытки бывшего премьер-министра Дональда Туска укрепить права ЛГБТК+ в стране.

