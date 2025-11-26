Историческое решение ЕС: все страны обязаны признавать однополые браки

Европейский суд вынес историческое решение: все государства Европейского союза обязаны признавать однополые браки, законно заключенные в любой стране блока, даже если их внутреннее законодательство не предусматривает такой возможности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews.
Судьи подчеркнули, что отказ в признании законного брака «противоречит законодательству ЕС, поскольку нарушает свободу и право на уважение частной и семейной жизни». Они также отметили, что это может «причинить серьезные неудобства на административном, профессиональном и частном уровнях, вынуждая супругов жить как неженатые люди».
Решение суда связано с делом двух граждан Польши, которые поженились в Берлине в 2018 году. По возвращении на родину пара обратилась в польский ЗАГС с просьбой переписать их немецкое свидетельство о браке на польское.
Им было отказано, поскольку однополые браки в Польше не разрешены.
Пара оспорила отказ в Высшем административном суде Польши, который передал дело в Европейский суд в Люксембурге. Во вторник судьи постановили, что такой брак действителен на всей территории 27 стран-членов ЕС.
Согласно постановлению суда:
«Супруги, являющиеся гражданами ЕС, пользуются свободой передвижения и проживания на территории государств-членов и правом вести нормальную семейную жизнь. Когда они создают семейную жизнь в принимающем государстве-члене, они должны быть уверены, что смогут продолжать эту жизнь по возвращении в страну происхождения».
То есть государства-члены обязаны признавать браки, заключенные в другой стране ЕС, без внесения изменений в собственное законодательство.
Процедура должна осуществляться «без различий» или дополнительных препятствий.
На сегодняшний день более половины стран ЕС признают однополые браки.
Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей однополые браки в 2001 году.
Некоторые страны допускают однополые гражданские союзы.
Польша пока не признает однополые браки и союзы, несмотря на попытки бывшего премьер-министра Дональда Туска укрепить права ЛГБТК+ в стране.
